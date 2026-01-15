Nhận nhầm 70 triệu, người đàn ông báo công an vì một yêu cầu bất thường

Sau khi nhận 70 triệu đồng tiền chuyển nhầm, người đàn ông Phú Thọ không làm theo yêu cầu chuyển sang tài khoản khác mà trình báo công an để xử lý đúng luật.

Ngày 15/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biêt, Công an phường Vân Phú vừa hỗ trợ người dân chuyển trả lại 70 triệu đồng chuyển nhầm qua tài khoản ngân hàng.

Trước đó, anh Phùng Văn Quyền (SN 1990, trú tại phường Vân Phú) đến Công an phường Vân Phú trình báo về việc tài khoản cá nhân bất ngờ nhận được 70 triệu đồng từ một người không quen biết.

Số tiền chuyển nhầm được trao trả trước sự chứng kiến của lực lượng công an.

Người chuyển tiền nhầm sau đó có liên hệ, đề nghị anh chuyển lại số tiền nhưng yêu cầu chuyển sang một tài khoản khác. Nhận thấy dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro, anh không tự ý giao dịch mà cung cấp toàn bộ thông tin cho cơ quan Công an để được hướng dẫn xử lý đúng pháp luật.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an phường Vân Phú đã khẩn trương xác minh, phối hợp với các đơn vị liên quan đối chiếu thông tin. Qua xác minh, lực lượng Công an xác định chủ tài khoản chuyển nhầm là anh Lê Thế Hùng (SN 1988, trú tại xã Yên Thọ, tỉnh Thanh Hóa).

Sau khi làm rõ, Công an phường Vân Phú đã hoàn tất các thủ tục theo quy định và tổ chức trao trả đầy đủ số tiền 70 triệu đồng cho anh Lê Thế Hùng. Việc giao nhận được thực hiện công khai, minh bạch, có sự chứng kiến của các bên liên quan.

Nhận lại số tiền, anh Lê Thế Hùng bày tỏ sự cảm ơn đối với tinh thần trung thực, trách nhiệm của anh Phùng Văn Quyền, đồng thời ghi nhận sự hỗ trợ kịp thời của Công an phường Vân Phú trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

