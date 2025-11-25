Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Nhá hàng bộ ảnh mới với giao diện lạ lẫm, Jun Vũ khiến fan không thể rời mắt

Jun Vũ một lần nữa chứng minh khả năng 'biến hóa' không giới hạn của mình khi tung ra loạt ảnh nhá hàng cho bộ ảnh mới, khác hẳn phong cách thường thấy.

Nếu đã quen với một Jun Vũ trong trẻo, nhẹ nhàng hoặc gợi cảm một cách tinh tế, thì trong những hình ảnh mới được đăng tải trên Instagram cá nhân, Jun Vũ khiến người hâm mộ bất ngờ với hình tượng đầy mới lạ. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng sinh năm 1995 này hóa thân thành một hình tượng đầy quyến rũ, cá tính, pha chút ma mị và lạnh lùng, toát lên khí chất của một "IT-Girl" (cô gái dẫn đầu xu hướng) thực thụ. (Ảnh: IGNV)
Jun Vũ diện chiếc áo khoác lông xù dáng dài màu xám tro, với phần cổ lông trắng tạo điểm nhấn sang trọng và đẳng cấp. (Ảnh: IGNV)
Bên trong là áo bra gợi cảm, kết hợp cùng quần tất trắng, tạo nên sự đối lập màu sắc vô cùng bắt mắt. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn làm nên sự khác biệt chính là cặp kính gọng đỏ kiểu mắt mèo, sắc nét và cực kỳ "tri thức", đối lập với chiếc vòng cổ choker đính gai theo phong cách Punk Rock cá tính. (Ảnh: IGNV)
Với kiểu tóc búi cao hờ hững, cùng ánh mắt sắc lạnh, biểu cảm mơ màng, Jun Vũ đã thể hiện thần thái chuẩn mẫu ảnh chuyên nghiệp, khiến bức ảnh trở nên có chiều sâu và sức hút. (Ảnh: IGNV)
Chỉ là ảnh nhá hàng, nhưng bộ ảnh mới của Jun Vũ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn. Hàng loạt bình luận trên mạng xã hội đã không ngần ngại tán thưởng vẻ đẹp và sự thay đổi phong cách táo bạo này. (Ảnh: IGNV)
Đây không phải lần đầu tiên Jun Vũ làm mới bản thân. Cách đây ít ngày, cô nàng cũng "thả thính" fan với một loạt ảnh khác, khiến nhiều người hâm mộ vô cùng nôn nóng cho dự án sắp tới của cô nàng. (Ảnh: IGNV)
Jun Vũ được nhận xét là một trong số ít những diễn viên trẻ không ngừng thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau, từ hình tượng "nữ sinh thơ ngây" ban đầu, đến phong cách ngọt ngào, năng động, hay gợi cảm trưởng thành...(Ảnh: IGNV)
Với sự trở lại trong bộ ảnh vừa nhá hàng, Jun Vũ một lần nữa khẳng định vị thế là một "nàng thơ vạn người mê" với gu thời trang và thần thái ngày càng thăng hạng. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Jun Vũ #bộ ảnh mới #thời trang #IT-Girl #phong cách cá tính #ảnh nhá hàng

