Hot girl Hà thành Mẫn Tiên ngày càng nhuận sắc, gợi cảm

Cộng đồng trẻ

Hot girl Hà thành Mẫn Tiên ngày càng nhuận sắc, gợi cảm

Từng là nàng hot girl 'kẹo ngọt' với phong cách đáng yêu, Mẫn Tiên hiện tại ngày càng mặn mà, trưởng thành và cuốn hút.

Trầm Phương
Từng được biết đến là một mảnh ghép của "Bộ ba sát thủ" đình đám Hà thành, hot girl Mẫn Tiên (Nguyễn Mẫn Thủy Tiên) giờ đây đã là mẹ một con nhưng nhan sắc và phong cách vẫn không ngừng thăng hạng. (Ảnh: IGNV)
Đặc biệt, trong những khoảnh khắc nghỉ dưỡng gần đây được cô nàng chia sẻ, Mẫn Tiên đã cho thấy vẻ đẹp nhuận sắc, mặn mà cùng phong thái ngày càng gợi cảm và cuốn hút. (Ảnh: IGNV)
Cô diện chiếc váy hai dây in hoa nhí màu kem với thiết kế corset ôm sát, khéo léo khoe vòng một đầy đặn và xương quai xanh quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
Nụ cười tươi tắn, ánh mắt hạnh phúc cùng làn da mịn màng, mái tóc nâu đỏ bồng bềnh càng làm tôn lên vẻ ngoài ngày càng nhuận sắc của cô. (Ảnh: IGNV)
Đính kèm loạt ảnh, Mẫn Tiên đã chia sẻ dòng trạng thái mang tính chiêm nghiệm về sự thay đổi của bản thân: "Có những khoảnh khắc mình nhìn lại và nhận ra... hóa ra suốt thời gian qua, mình đã thay đổi nhiều hơn mình nghĩ. Mỗi lần giở máy lên, Tiên không chỉ chụp một tấm ảnh mà như đang lưu lại từng phiên bản của chính mình: lúc mong manh, lúc mạnh mẽ, lúc rực rỡ, lúc rất bình yên." (Ảnh: IGNV)
Dù không hoạt động showbiz rầm rộ, Mẫn Tiên vẫn duy trì được sức hút lớn với hơn 1 triệu người theo dõi trên Instagram nhờ hình ảnh cá nhân sạch, tích cực và đầy cảm hứng. (Ảnh: IGNV)
Mẫn Tiên từng gắn liền với hình ảnh trong trẻo, ngọt ngào, là hình mẫu lý tưởng của nhiều bạn trẻ. (Ảnh: IGNV)
Sau khi kết hôn với ca sĩ Key (Võ Trần Thái Trung - cựu thành viên nhóm Monstar) và đón chào con trai đầu lòng, cô nàng không chỉ nhanh chóng lấy lại vóc dáng mà còn toát lên vẻ đẹp trưởng thành, mặn mà hơn. (Ảnh: IGNV)
Khác với hình ảnh nữ sinh, du học sinh ngoan hiền trước đây, Mẫn Tiên của hiện tại không ngại thể hiện sự gợi cảm một cách tinh tế và thanh lịch. (Ảnh: IGNV)
Dù sở hữu chiều cao khiêm tốn, Mẫn Tiên vẫn tự tin với vóc dáng cân đối, chứng minh rằng sự quyến rũ không chỉ đến từ chiều cao mà còn là thần thái tự tin và sự chăm sóc bản thân. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Mẫn Tiên #hot girl #Hà thành #nhan sắc #gợi cảm #mẹ bỉm

