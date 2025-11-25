Hà Nội

Xuân Ca gợi cảm hết nấc trong bộ ảnh ngập tràn không khí Noel

Cộng đồng trẻ

Vẫn giữ vững hình tượng gợi cảm và cuốn hút, Xuân Ca xuất hiện với thiết kế váy cắt xẻ táo bạo trong bộ ảnh mới, hút ánh nhìn của người đối diện.

Trầm Phương
Hot TikToker Xuân Ca (tên thật là Võ Ngọc Xuân Ca, sinh năm 2001) vừa khiến cộng đồng mạng "đứng ngồi không yên" khi tung ra bộ ảnh mới nhất với phong cách quyến rũ, ngập tràn không khí lễ hội cuối năm. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh này, cô nàng đã khéo léo lựa chọn một set đồ hai mảnh màu nâu trầm, một tông màu đang rất được ưa chuộng cho mùa Thu Đông, mang lại cảm giác vừa sang trọng vừa ấm áp. (Ảnh: IGNV)
Trang phục gồm bralette và chân váy dài đồng bộ, được làm từ chất liệu dệt kim mỏng, mềm mại. Đặc biệt, chi tiết áo choàng hờ hững trễ vai đã giúp Xuân Ca khoe trọn bờ vai trần và vòng eo săn chắc, tạo nên sự gợi cảm đầy tinh tế. (Ảnh: IGNV)
Trong một số khoảnh khắc, Xuân Ca không ngại khoe dáng với với hành động "vén áo" táo bạo, để lộ trọn vòng eo bé xíu cùng vòng 1 đẫy đà. (Ảnh: IGNV)
Bên cạnh đó, phụ kiện như chiếc dây chuyền vàng bản dài với mặt hình thánh giá nổi bật là điểm nhấn tôn lên vẻ đẹp sắc sảo và cuốn hút của cô nàng. (Ảnh: IGNV)
Xuân Ca tiếp tục trung thành với phong cách trang điểm đậm nét phương Tây, đôi môi căng mọng, màu son nude hoặc nâu đất cùng mái tóc đen dài thẳng mượt, càng làm tăng thêm vẻ ma mị, quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
Điều làm nên sự đặc biệt của bộ ảnh chính là bối cảnh chụp đậm chất Giáng sinh nhưng lại theo phong cách cổ điển, quý tộc. (Ảnh: IGNV)
Ghế sofa và ghế đơn bọc nhung đỏ tía cùng bàn đá hoa cương mang đến không khí sang trọng, ấm cúng. Tông màu đỏ này không chỉ làm nổi bật bộ trang phục màu nâu của Xuân Ca mà còn là một trong những màu sắc đặc trưng của mùa Noel. (Ảnh: IGNV)
Sự xuất hiện tinh tế của cây thông Noel nhỏ trang trí đèn, hộp quà màu đỏ và phụ kiện trang trí khác (như tượng lính chì Nutcracker, nến đỏ) càng làm bộ ảnh thêm phần sống động, báo hiệu một mùa lễ hội đang đến gần. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
