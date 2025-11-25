'Đệ nhất hot girl Sài thành' khoe khoảnh khắc được bạn trai cực yêu chiều

Tiết lộ sự yêu chiều của bạn trai dành cho mình, Võ Ngọc Trân khiến người hâm mộ phải ngưỡng mộ, xuýt xoa.
Điểm sạt lở lớn trên đèo Mimosa khiến mặt đường tách rời hoàn toàn, giao thông tê liệt không thể tiếp tục di chuyển.
Cuộc tấn công vào thành phố Hulyaipole, phía đông tỉnh Zaporizhzhia bắt đầu từ phía đông nam và phía bắc; giao tranh vẫn tiếp diễn ở ngoại ô thành phố.
Nền văn minh Mixtec phát triển mạnh ở Oaxaca (Mexico), để lại kho tàng nghệ thuật tinh xảo cùng lịch sử độc đáo kéo dài nhiều thế kỷ.
Galaxy Z Fold7 không chỉ là smartphone gập, mà còn là workstation di động giúp dân văn phòng tối ưu workflow.
Là “chim nguyên thủy” nổi tiếng nhất, Archaeopteryx đánh dấu bước ngoặt trong hiểu biết về sự tiến hóa từ khủng long sang chim hiện đại.
Công ty Sen Vàng của bà Phạm Kim Dung từng quản lý Á hậu Phương Anh, Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Hoa hậu Mai Phương.
Hot girl Tăng Mỹ Hàn thường được biết đến với nickname Babyboo – tiếp tục gây “bão” mạng xã hội khi tung loạt ảnh diện váy lụa hở lưng đầy quyến rũ.
Mẫu SUV Suzuki Grand Vitara 2025 ra mắt tại Indonesia vẫn giữ thiết kế nội/ngoại thất và động cơ như phiên bản cũ, chỉ tập trung thay đổi tiện nghi hơn.
Ở tuổi 18, Đặng Thanh Giang - em gái Đặng Văn Lâm sở hữu chiều cao không kém cạnh khi đứng gần anh trai.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Ngọ tính cách phóng khoáng, đa tài nên có thể làm được điều tưởng chừng không thể.
Kiến trúc của ngôi nhà dựa trên ý tưởng những “tấm mái” được kéo căng giữa hai bức tường chính, tạo ra một mặt bằng mở gần như không có cột.
Chuyên trang sắc đẹp quốc tế Missosology dự đoán Idayra Borges Tena - mỹ nhân Tây Ban Nha sẽ giành vương miện Miss International 2025.
Trong đoạn clip được đăng tải trên kênh TikTok cá nhân, Mai Davika gây chú ý bởi vẻ đẹp rạng rỡ, thần thái tươi tắn và vóc dáng quyến rũ khó rời mắt.
Dấu tay in rõ trên viên gạch đất nung tại Aigai khiến giới khảo cổ bất ngờ, hé mở bí mật kỹ nghệ chế tác tinh xảo của người thợ cách đây gần hai thiên niên kỷ.
Rau cải ngọt giàu vitamin C, A, K và khoáng chất giúp tăng đề kháng, bảo vệ mắt, xương khớp và hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả.
Lẩu cù lao món ăn dân dã miền Tây với nồi độc đáo, nước dùng ngọt thanh, rau thịt tươi ngon, mang trọn hương vị sông nước miền Tây
Nữ ca sĩ Phương Ly đăng loạt ảnh hóa thân thành mỹ nhân hoàng gia trong trang phục hanbok truyền thống tại một cung điện cổ kính ở Hàn Quốc.
Cung điện Giáo hoàng tại Avignon (Pháp) từng là trung tâm quyền lực tôn giáo lớn nhất châu Âu trong giai đoạn Giáo hoàng rời khỏi Rome.
Là loài thực vật bản địa của Việt Nam, cây ngót nghẻo (Gloriosa superba) có hoa nằm trong top độc đáo nhất thế giới với sắc màu rực rỡ với hình dáng độc đáo, .
Khi miền Trung oằn mình trong mưa lũ, một cô gái trẻ đẹp 25 tuổi ở Gia lai đã không ngần ngại lái xe tải 34 tấn, lao đi cứu trợ bà con.
Hoa hậu Yến Nhi vừa về quê nhà Đắk Lắk để hỗ trợ bà con cũng như gặp lại người thân.