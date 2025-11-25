Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
'Đệ nhất hot girl Sài thành' khoe khoảnh khắc được bạn trai cực yêu chiều

Cộng đồng trẻ

'Đệ nhất hot girl Sài thành' khoe khoảnh khắc được bạn trai cực yêu chiều

Tiết lộ sự yêu chiều của bạn trai dành cho mình, Võ Ngọc Trân khiến người hâm mộ phải ngưỡng mộ, xuýt xoa.

Trầm Phương
Võ Ngọc Trân (sinh năm 2001, TP.HCM) là một trong những hot girl đình đám, được mệnh danh là "nữ thần học đường" hay "hot girl vạn người mê" nhờ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, gương mặt "không góc chết" cùng thân hình quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
Võ Ngọc Trân (sinh năm 2001, TP.HCM) là một trong những hot girl đình đám, được mệnh danh là "nữ thần học đường" hay "hot girl vạn người mê" nhờ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, gương mặt "không góc chết" cùng thân hình quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng còn được nhiều trang báo nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc và Hàn Quốc, khen ngợi về ngoại hình. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng còn được nhiều trang báo nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc và Hàn Quốc, khen ngợi về ngoại hình. (Ảnh: IGNV)
Cuộc sống tình cảm của Võ Ngọc Trân cũng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Gần đây, "Đệ nhất hot girl Sài Thành" đã công khai những khoảnh khắc ngọt ngào bên bạn trai, khiến cộng đồng mạng không khỏi xuýt xoa ngưỡng mộ trước tình yêu và sự chiều chuộng mà cô nhận được. (Ảnh: IGNV)
Cuộc sống tình cảm của Võ Ngọc Trân cũng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Gần đây, "Đệ nhất hot girl Sài Thành" đã công khai những khoảnh khắc ngọt ngào bên bạn trai, khiến cộng đồng mạng không khỏi xuýt xoa ngưỡng mộ trước tình yêu và sự chiều chuộng mà cô nhận được. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ gây ấn tượng bằng màn tỏ tình hoành tráng giữa biển được ví như tiệc "chuẩn công chúa" (diễn ra vào khoảng đầu tháng 10/2025), Võ Ngọc Trân thường xuyên chia sẻ những món quà đắt giá và hành động lãng mạn từ bạn trai trên mạng xã hội. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ gây ấn tượng bằng màn tỏ tình hoành tráng giữa biển được ví như tiệc "chuẩn công chúa" (diễn ra vào khoảng đầu tháng 10/2025), Võ Ngọc Trân thường xuyên chia sẻ những món quà đắt giá và hành động lãng mạn từ bạn trai trên mạng xã hội. (Ảnh: IGNV)
Loạt ảnh mới đây được chia sẻ cho thấy hot girl 2K1 nhận được nhiều món quà hàng hiệu sang chảnh, thể hiện sự đầu tư và yêu chiều của nửa kia. (Ảnh: IGNV)
Loạt ảnh mới đây được chia sẻ cho thấy hot girl 2K1 nhận được nhiều món quà hàng hiệu sang chảnh, thể hiện sự đầu tư và yêu chiều của nửa kia. (Ảnh: IGNV)
Những bó hoa lớn thể hiện sự lãng mạn của bạn trai dành cho cô nàng. (Ảnh: IGNV)
Những bó hoa lớn thể hiện sự lãng mạn của bạn trai dành cho cô nàng. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ có sự tinh tế, bạn trai của Võ Ngọc Trân cũng thể hiện sự "quan tâm bằng kinh tế" khiến bao cô nàng phải xuýt xoa. Nàng hot girl tiết lộ mình chỉ nói giỡn với bạn trai là cho mình tiền ăn, và ngay lập tức, người thương đã chuyển khoản 50 triệu đồng. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ có sự tinh tế, bạn trai của Võ Ngọc Trân cũng thể hiện sự "quan tâm bằng kinh tế" khiến bao cô nàng phải xuýt xoa. Nàng hot girl tiết lộ mình chỉ nói giỡn với bạn trai là cho mình tiền ăn, và ngay lập tức, người thương đã chuyển khoản 50 triệu đồng. (Ảnh: IGNV)
Trong một bức ảnh, hot girl đăng tải một lá thư viết tay với lời lẽ ngọt ngào: "Anh biết là em rất giỏi, tự lập, tự ra... nhưng chỉ muốn em biết thêm là hễ có chuyện gì xảy ra thì luôn có anh phía sau em. Tiền dùng bao giờ buồn mà giấu anh nhé, anh sẽ làm em vui hơn, đồng hành cùng em nhiều hơn". (Ảnh: IGNV)
Trong một bức ảnh, hot girl đăng tải một lá thư viết tay với lời lẽ ngọt ngào: "Anh biết là em rất giỏi, tự lập, tự ra... nhưng chỉ muốn em biết thêm là hễ có chuyện gì xảy ra thì luôn có anh phía sau em. Tiền dùng bao giờ buồn mà giấu anh nhé, anh sẽ làm em vui hơn, đồng hành cùng em nhiều hơn". (Ảnh: IGNV)
Sự quan tâm, chăm sóc và chiều chuộng của bạn trai Võ Ngọc Trân dành cho cô nàng khiến người hâm mộ phải xuýt xoa, thậm chí "xin vía". (Ảnh: IGNV)
Sự quan tâm, chăm sóc và chiều chuộng của bạn trai Võ Ngọc Trân dành cho cô nàng khiến người hâm mộ phải xuýt xoa, thậm chí "xin vía". (Ảnh: IGNV)
Bạn trai Võ Ngọc Trân trong những bức hình cô nàng đăng tải có ngoại hình sáng sủa, lịch lãm, được nhận xét xứng đôi với bạn gái.(Ảnh: IGNV)
Bạn trai Võ Ngọc Trân trong những bức hình cô nàng đăng tải có ngoại hình sáng sủa, lịch lãm, được nhận xét xứng đôi với bạn gái.(Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#hot girl #Võ Ngọc Trân #tình yêu #sao Việt #sắc đẹp #Đệ nhất hot girl Sài thành

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT