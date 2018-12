Túp lều lý tưởng cho ai mê phim chưởng Kim Dung

Với mục đích ban đầu là cải tạo và hồi sinh ngôi làng bỏ hoang trong khu vực, đồng thời tôn trọng và duy trì các giá trị truyền thống vốn có. Kiến trúc sư đã tận dụng những gì còn lại từ ngôi nhà cũ như các bức tường gạch, các khung cửa và cả lan can gỗ. Việc giữ lại hầu như kết cấu ban đầu giúp không phá vỡ cảnh quan khu vực, đem lại cảm giác hoang sơ, mộc mạc gần gũi với thiên nhiên. Bên ngoài ngôi nhà là một khu vườn với các cây thuốc thiên nhiên cùng với các loại rau cải được trồng xung quanh cùng với đó là một con đường lát đá uốn lượn chạy bao quanh ngôi nhà. Tất cả các thiết kế và bài trí này đều mang phong cách của một ngôi nhà Trung Quốc thời xưa. Hai tầng của ngôi nhà đã được khôi phục cẩn thận, phần nội thất bên trong và cách bài trí đã được thiết kế lại cho hợp lý hơn. Một phần các bức tường gỗ và các khung cửa sổ đã được thay thế bằng các bức tường kính lớn, tạo cảm giác về không gian mở cho người cư ngụ và giúp cho ánh sáng tự nhiên tràn và nhà nhiều hơn. Dân làng vốn là các thợ lâu năm lành nghề đã được thuê sửa chữa và phục chế lại ngôi nhà để đảm bảo các kỹ thuật xây dựng truyền thống được giữ nguyên. Các khung cửa, lan can gỗ được chạm trổ tỉ mỉ cẩn thận sao cho sát với nguyên bản nhất. Phần mái hiên nhà đã được làm lại và sao chép y nguyên bản gốc với hình dạng uốn lượn do tác động của thời gian, điều này trở thành nét độc đáo trong thiết kế ngôi nhà và biến nó trở nên cổ kính hơn. Gỗ dùng trong kết cấu được tận dụng lại từ ngôi nhà cũ và đã được kiểm tra cần thận để bảo tính an toàn. Phần vật liệu thay thế cũng được lựa chọn, xử lý sao cho hoàn toàn đồng nhất với phần còn lại ngôi nhà để đảm bảo tính thẩm mỹ có từ lâu đời. Bên trong nhà, cách bài trí dựa trên lối kiến trúc địa phương với các phòng được sắp xếp xung quanh một lò sưởi trung tâm. Không gian sinh hoạt chung được đặt cạnh nhà bếp. Các khu vực đều thông với nhau và được tạo điểm nhấn bởi các đường viền bằng đồng hình thành các lối đi trong nhà. Phần mái hiên nhô ra ngoài là nơi đặt một bộ bàn ghế làm từ gỗ tạo thành khu vực phòng trà và sinh hoạt ngoài trời. Tầng trên là phòng làm việc, phòng tắm và phòng ngủ với các cửa sổ kính cung cấp tầm nhìn ra toàn cảnh khu vực. Tầng dưới gồm phòng khách, phòng ngủ và phòng tắm, được bao quanh bởi một sân lát đá. Cửa xếp dọc theo các phòng ngủ tạo ra các không gian mở nối các khu vực này thẳng ra ngoài vườn mang không khí trong lành vùng núi vào ngôi nhà.

