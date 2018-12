Ngắm nhà trắng "kịch độc" với 7 ban công quay ngược

Tọa lạc trong một khu dân cư đông đúc tại Thủ đô Tokyo (Nhật Bản), ngôi nhà này là nơi cư trú của một cặp vợ chồng trẻ cùng đứa con nhỏ của họ. Ngôi nhà được xây dựng trên mảnh đất có diện tích khá khiêm tốn, chỉ vỏn vẹn 48 m2 và diện tích sử dụng là 73 m2. Ngôi nhà được hoàn thành năm 2016 và do công ty kiến trúc Takeshi Hosaka thiết kế. Ngôi nhà được sơn màu trắng tinh khôi với 7 cửa sổ ở cả 4 cạnh tường nhà, bên trong những cửa sổ đó là những ban công to nhỏ khác nhau. Một ban công lớn làm phòng ngủ của bố mẹ, một ban công làm nơi trang điểm, một ban công làm nơi đọc sách, một ban công khác dùng làm phòng ngủ cho khách trong khi ban công nhỏ làm phòng ngủ cho con cái. Những ban công này quay ngược vào trong nhà thay thế các phòng chức năng. Đứng tại các ban công này, bạn có thể quan sát toàn bộ mọi hoạt động diễn ra trong ngôi nhà. Dù nhỏ nhưng ngôi nhà vẫn có một khoảng sân để đỗ xe. Phòng khách đơn giản, ấm cúng. Trong khi đó, phòng bếp được bố trí gọn gàng ở tầng trệt của ngôi nhà. Ảnh: Koji Fuji /Nacasa and Partners Inc.

