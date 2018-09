Chọn màu cho cửa ra vào giúp nhà bừng sáng

Vàng ánh kim sang trọng

Cánh cửa ra vào vàng ánh kim luôn tỏa sáng rực rỡ tạo cho chúng ta cảm giác tươi mới, hạnh phúc, yên tĩnh, dễ chịu, để chào đón khách ghé thăm nhà bạn, khách du lịch đến khách sạn hay những đối tác tới giao dịch. Phù hợp với nhiều bối cảnh và mục đích, bạn có thể kết hợp gam màu này với tường gạch trắng để tạo cảm giác sang trọng, mượt mà, quyến rũ. Sắc cam đầy sức sống

Màu cam trong nhà bạn tạo không khí thúc đẩy cuộc đối thoại sinh động và ghi nhớ những khoảnh khắc tốt đẹp. Nhiều người có thể e ngại gam màu quá chói lọi này nhưng màu sắc tươi sáng sẽ gợi lên ấn tượng về ngày mới hoàn hảo hay sức sống tràn trề. Không một người trẻ nào có thể cưỡng lại nó. Cửa gỗ cổ điển

Cửa gỗ cổ điển phù hợp với những người có xu hướng yêu thích nội thất nhà đẹp cầu kì, thích trang hoàng nhà cửa ấm cúng. Vì vậy khi ta chọn màu cửa trước, điều quan trọng là phải chú ý đến màu sắc xung quanh và chất liệu, dù là gạch, gỗ hay thậm chí là cây xanh. Nếu bạn đang muốn kết hợp giữa vẻ đẹp cổ điển và hiện đại, không có lý do gì khiến bạn từ chối chất liệu gỗ cổ điển với bức tường cam nổi bật hoặc một gam trung tính hài hòa. Xanh lam cá tính

Khi bạn có một màu sắc yêu thích rõ ràng, đã đến lúc sơn chúng lên cửa trước. Và thật khó để cưỡng lại vẻ đẹp tuyệt vời đến từ một cánh cửa màu xanh dương rực rỡ như thế này. Gam màu xanh dương là sắc thái khá trung bình và hiện đại, không quá sáng và không quá tối. Nó có thể trở thành điểm nhấn kết nối các khu vực trong nhà bằng chi tiết đắt giá như đệm ghế xanh, rèm cửa xanh. Màu tối nam tính

Đây là cánh cửa được nhiều người yêu thích dù nó khá đơn giản. Có một điều gì đó rất phong cách là với cánh cửa màu đen cổ điển và chất liệu gỗ chắc chắn, vượt thời gian. Đen ấn tượng

Cửa cổng sắt màu đen cho nhà có lối kiến trúc cổ điển. Một sự kết hợp màu sắc và chất liệu khá hài hòa trên cánh cửa trước là dấu hiệu cho thấy một căn hộ hiện đại phía trong. Nó không cổ điển hơn một cánh cửa đen tuyền, nhưng trong trường hợp này, các khoảng kính là chi tiết có tính thời thượng, trang nhã và mạnh mẽ. Hồng ngọt ngào

Cánh cửa hồng là màu sắc phù hợp với phong cách thiết kế nhà đẹp retro với một chút tinh tế rất nữ tính. Sắc thái trung bình giữa đỏ rực rỡ và phấn hồng trên má các thiếu nữ cho ra đời một kết quả hoàn hảo, tinh khiết và ngọt ngào. Vàng chanh nổi bật

Màu vàng chanh luôn được coi là biểu tượng cho nguồn năng lượng, sức sống và niềm hạnh phúc. Đó là lý do gam màu này đang được ưa chuộng trong năm 2018. Được trang trí thêm bằng tường trắng đơn giản và giá đồ lưu niệm, cánh cửa sáng sủa này chỉ cần rất ít các chi tiết bổ trợ. Trung tính

Nếu bạn cảm thấy thoải mái và an toàn nhất với bảng màu trung tính, bạn có thể muốn xem xét gam màu xám. Bạn có thể thấy ở nó toát lên sự đơn giản, tinh tế. Nó mang vẻ đẹp vô cùng hiện đại. Nó tạo cho ta cảm giác thanh thoát, nhẹ nhàng cho ngôi nhà đẹp. Đây quả thực là lựa chọn rất tuyệt vời.

