Choáng váng khách sạn dưới biển 1 tỷ/đêm siêu sang chảnh

Nhân dịp sinh nhật tuổi 39, ngôi sao TVB Hồ Hạnh Nhi và ông xã đã đưa con trai cưng Brenda đến Maldives. Trong chuyến đi, Hồ Hạnh Nhi chọn nghỉ tại khách sạn The Muraka vừa mới khai trương hồi đầu tháng 11 với mức giá khủng 50.000 USD/đêm (tương đương 1,1 tỷ đồng). Ảnh: IG Hồ Hạnh Nhi. Khách sạn dưới biển The Muraka là một công trình năm trong quần thể khu nghỉ dưỡng Conrad Maldives Rangali Island của Hilton, tọa lạc giữa Ấn Độ Dương. Ảnh: BI. Đây là khách sạn đầu tiên ở Maldives và là một trong số ít những khách sạn cao cấp trên thế giới được thiết kế dưới nước. Ảnh: BI. Toàn bộ công trình được xây dựng 2 tầng bằng chất liệu thép, bê tông và acrylic. Ảnh: BI. Trong đó, tầng trên nổi trên mặt nước, sở hữu tầm nhìn toàn cảnh vùng biển lân cận. Ảnh: BI. Phần chìm dưới biển sâu 5 m, được nối bằng cầu thang xoắn ốc hoặc đi thang máy. Ảnh: BI. Khách sạn được bọc bằng những bức tường kính hệt như một chiếc bể cá 2 tầng. Ảnh: BI. Tại tầng chìm dưới biển, du khách có thể ngồi ăn, ngủ, thậm chí là rửa tay, thay đồ mà vẫn có thể ngắm đại dương qua lớp kính trong suốt. Ảnh: BI. Theo Bloomberg, chi phí xây dựng cho khu resort này lên đến 15 triệu USD. Ảnh: BI Bên cạnh đó, khách sạn còn có phòng tập thể dục, khu vực đảm bảo an ninh có quản gia riêng, đầu bếp và huấn luyện viên riêng. Ảnh: BI. Video: Bên trong khách sạn bỏ hoang. Nguồn: DM.

