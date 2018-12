Chiêm ngưỡng biệt thự 21 tỉ đồng của Long Nhật ở Huế

Sau gần 30 năm ca hát, tuy không phải là một ca sĩ quá đình đám của làng nhạc Việt nhưng Long Nhật luôn miệt mài chạy show. Dòng nhạc trữ tình quê hương mà anh theo đuổi luôn có số lượng khán giả nhất định nên dù ở tuổi ngoài 50, nam ca sĩ vẫn "sống khỏe" với nghề. Ngoài 3 chiếc xe sang do chính anh sở hữu, ca sĩ của "Tóc em đuôi gà" còn có 4 căn nhà trải dài từ Bắc vào Nam. Đó cũng là khối tài sản mà biết bao nghệ sĩ khác phải mơ ước. Mới đây, "Bà tám showbiz" khoe ngôi biệt thự bề thế ở Huế do chính anh đứng tên. Căn biệt thự rộng hơn 500m vuông, trị giá 21 tỷ có kiến trúc kiểu cổ, không gian thoáng đãng nằm giữa vùng đất vàng của cố đô Huế. Căn biệt thự do chính Long Nhật đứng tên, rộng hơn 500m vuông có giá 21 tỉ đồng.

