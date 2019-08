Cao Thái Sơn khoe không gian nhà mới ở Đà Nẵng

Nhiều năm đi hát, Cao Thái Sơn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi sở hữu xế hộp sang, một biệt thự triệu đô và một nhà vườn. Tháng 6/2019, nam ca sĩ khoe tậu thêm một biệt thự ngay kế bên biệt thự triệu đô. Cao Thái Sơn liên tục tậu nhà và biệt thự trong vài năm qua khiến bao người ngưỡng mộ. Mới đây, Cao Thái Sơn lại tiếp tục khoe nhà mới ở Đà Nẵng. "My new home! Nơi đâu không quan trọng, miễn thích là được! Biển thẳng tiến", nam ca sĩ hào hứng chia sẻ. Cao Thái Sơn khoe thiết kế 3D nhà mới ở Đà Nẵng. Dưới bình luận, Thanh Thảo và Nguyễn Hồng Thuận bình luận: "quá dữ". Nhiều fan cũng ngưỡng mộ Cao Thái Sơn: "Đỉnh cao rồi em ơi", "Năm nào dự là cứ đạt 3 new houses thôi em nhé", "nhà đẹp quá"... Dân mạng khen nhà mới của Cao Thái Sơn ở Đà Nẵng đẹp.

