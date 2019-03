Biệt thự 26 triệu USD của người trúng độc đắc được rao bán

Rick Knudsen, sau khi trúng giải độc đắc trị giá 180 triệu USD năm 2014, đã mua khu bất động sản có tổng diện tích hơn 340 ha và cho xây dựng căn nhà rộng gần 1.500 m2 với phòng xông hơi, rạp chiếu phim hiện đại cho 17 người và gara rộng hơn 370 m2. Căn nhà tọa lạc ở trên núi Little San Gorgonio thuộc Oak Glen (California, Mỹ) đang được rao bán với giá 26 triệu USD bao gồm 5 phòng ngủ, hơn 8 phòng tắm cùng nhiều khu vực sinh hoạt chung tiện nghi. Nội thất bên trong mang đậm phong cách hài hòa thiên nhiên với đá và gỗ là những vật liệu chính được sử dụng cho toàn bộ ngôi nhà. Nhìn từ trên cao, vật dụng được bố trí hợp lý với những chi tiết nhỏ ở những khoảng không gian trống như giá treo tranh, chậu hoa nhỏ hay kệ tủ gỗ góc phòng. Phòng lớn của ngôi nhà mang đậm phong cách rustic với những cửa sổ lớn tạo không gian mở, gần gũi với thiên nhiên với những thanh xà cong bắc ngang ở trên trần. Lò sưởi lớn bằng đá xếp tầng cùng với những chi tiết gỗ đan xen tạo nên một điểm nhấn thú vị trong phòng ăn. Chủ nhà cho thấy sự tinh tế khi chọn lựa đèn treo tường là những cành cây khô giúp không gian thêm ấm cùng, mộc mạc mà sang trọng. Chủ nhà đặc biệt yêu thích sử dụng lò sưởi, giúp tạo sự liên kết giữa các phòng và xuyên suốt trong toàn bộ căn nhà. Việc khéo léo sử dụng chất liệu da lộn màu nâu trầm, ánh đèn vàng cùng các hoạ tiết thổ cẩm giúp phòng khách không ảnh hưởng bởi cảm giác lạnh lẽo do đá mang lại. Tông màu trắng thanh lịch được sử dụng giúp phòng ngủ trở nên nhẹ nhàng, yên bình, trong khi đó các ô cửa sổ lớn lại tạo kết nối giữa khu vực trong nhà với thế giới thiên nhiên bên ngoài. Ở căn phòng ngủ này, sự xuất hiện của hai chiếc thuyền treo ngược và thảm da động vật cùng tông màu nâu trầm của giường và sofa lại mang đến cảm giác hoang dã, đậm chất thiên nhiên núi rừng. Các chi tiết trong phòng tắm hầu hết được ốp đá nâu, cùng ngôn ngữ thiết kế màu chung trong toàn bộ không gian nhà. Bên cạnh những ô cửa sổ đón ánh sáng tự nhiên từ ngoài và tạo cảm giác thư giãn, tấm gương lớn đặt chính giữa giúp không gian thêm sâu rộng. Phòng thay đồ các chi tiết được tối giản đi rất nhiều nhưng độ sáng được đảm bảo với hệ thống ánh sáng trần cùng một giỏ hoa cảnh đặt trên bệ làm điểm nhấn, xoá bỏ đi sự đơn điệu thường có. Rạp chiếu phim tại gia dành cho 17 người và hệ thống âm thanh hiện đại. Phòng gym với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại với rất nhiều ô cửa sổ xung quanh. Khu vực bên ngoài được chủ nhà lựa chọn nội thất có hoạ tiết bản to và gam màu nóng, sáng để tạo điểm nhấn giữa núi rừng thiên nhiên, giúp không gian bớt tẻ nhạt. Không gian bếp ngoài trời, dành cho những bữa tiệc nướng BBQ.

