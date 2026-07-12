Nhà Bè: Gói sửa Trường Mầm non Hoa Lan tiết kiệm chỉ 0,39% sau đấu thầu

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Nhà Bè - Hồ Quốc Phong vừa ký ban hành Quyết định số 197/QĐ-BQLDA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu Xây dựng thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non Hoa Lan.

Dự án này được phê duyệt danh mục đầu tư theo Quyết định số 373/QĐ-UBND của UBND xã Nhà Bè, nguồn vốn thực hiện từ ngân sách hỗ trợ có mục tiêu cho địa phương. Theo quyết định phê duyệt kết quả, đơn vị được lựa chọn thực hiện gói thầu là Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Quốc Khánh Hậu Giang, một doanh nghiệp hiện có địa chỉ trụ sở đăng ký tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Nguồn: MSC

Kết quả lựa chọn nhà thầu tại Trường Mầm non Hoa Lan và bài toán tiết kiệm ngân sách

Gói thầu Xây dựng thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non Hoa Lan được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng với giá gói thầu được phê duyệt là 4.216.332.073 đồng. Sau quá trình mở thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Quốc Khánh Hậu Giang đã trúng thầu với giá 4.200.012.772 đồng. Đối chiếu giữa giá gói thầu và giá trúng thầu, số tiền tiết kiệm được cho ngân sách nhà nước là 16.319.301 đồng.

Dưới góc độ kinh tế và quản lý đầu tư công, tỷ lệ tiết kiệm tại gói thầu này chỉ đạt xấp xỉ 0,39%. Việc một gói thầu đầu tư công được tổ chức dưới hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhằm tối ưu hóa tính cạnh tranh nhưng lại có kết quả tiết kiệm ngân sách ở mức tượng trưng đã thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận và các nhà chuyên môn.

Diễn biến bất ngờ từ bước đánh giá kỹ thuật

Biên bản mở thầu ngày 27/06/2026 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận có 2 đơn vị tham gia nộp hồ sơ dự thầu. Trong đó, Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Gia Võ tham gia với mức giá dự thầu là 3.717.329.218 đồng. So với giá gói thầu, mức giá chào của nhà thầu Gia Võ thấp hơn khoảng 499 triệu đồng, một con số có thể mang lại hiệu quả giảm giá rất lớn cho nguồn vốn đầu tư công tại địa phương.

Tuy nhiên, tại Báo cáo đánh giá số 222/BCĐG-2026 do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phú Thạnh lập, hồ sơ dự thầu của nhà thầu Gia Võ đã bị đánh giá không đạt ở bước kỹ thuật. Nguyên nhân được tổ chuyên gia chỉ ra là biện pháp tổ chức quản lý hiện trường của nhà thầu Gia Võ không hợp lý, không khả thi do nội dung thuyết minh phần quản lý hiện trường sao chép y nguyên nội dung thuyết minh biện pháp tổ chức quản lý dự án. Việc đối thủ nặng ký về giá bị loại trực tiếp từ vòng kỹ thuật do lỗi sơ suất văn bản đã giúp Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Quốc Khánh Hậu Giang trở thành nhà thầu duy nhất được mở hồ sơ đề xuất tài chính và trúng thầu.

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Quốc Khánh Hậu Giang (MSDN: vn1702101730), có địa chỉ tại số 02 Nguyễn Văn Nhị, Khu Phố 11, Đặc khu Phú Quốc, An Giang, được thành lập năm 2017 và tham gia mạng đấu thầu quốc gia năm 2020 do Nguyễn Văn Khởi là người đại diện pháp luật. loại hình đăng ký là Doanh nghiệp nhỏ, lĩnh vực hoạt động là mua sắm Hàng hóa, Xây lắp, Phi tư vấn, Tư vấn.

Trong lịch sử hoạt động đấu thầu tính đến tháng 07/2026 nhà thầu đã tham gia 43 gói thầu, trong đó trúng 27 gói, trượt 15 gói, 1 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 76.315.420.241 đồng (trong đó, với vai trò độc lập khoảng 14.707.153.807 đồng, với vai trò liên danh khoảng 61.608.266.434 đồng). Tỷ lệ trung bình giá các gói trúng thầu so với giá dự toán khoảng 99.4%

Góc nhìn chuyên gia dưới lăng kính pháp lý

Sự việc gói thầu xây lắp công ích có giá trị nhiều tỷ đồng nhưng hệ số tiết kiệm chỉ đạt khoảng 16 triệu đồng đặt ra nhiều câu hỏi về tính hiệu quả của công tác lập hồ sơ mời thầu và quản lý vốn đầu tư.

Theo Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM), hành lang pháp lý của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi bởi Luật số 90/2025/QH15, luôn đặt hiệu quả kinh tế, tính công bằng và trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư lên vị trí trọng tâm. Việc loại bỏ các nhà thầu có mức giá chào thấp bằng các tiêu chí kỹ thuật mang tính định tính hoặc do lỗi hành chính của nhà thầu cần phải được xem xét một cách toàn diện nhằm bảo đảm không tạo ra các rào cản vô hình hạn chế tính cạnh tranh lành mạnh.

Theo chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ, Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu quả công tác lựa chọn nhà thầu, nâng cao tính công khai, minh bạch trong đầu tư công đã quy định rất rõ về trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chủ quản. Đối với các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm siêu thấp, đặc biệt là các gói thầu diễn ra dưới hình thức đấu thầu rộng rãi nhưng trên thực tế chỉ có một nhà thầu vượt qua vòng kỹ thuật để mở hồ sơ tài chính, cơ quan quản lý nhà nước cần tăng cường công tác giám sát thường xuyên và yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ giải trình làm rõ tính khách quan của các tiêu chuẩn đánh giá.