Nguy cơ tiềm ẩn cho dạ dày từ thực phẩm hàng ngày

Nhiều thực phẩm quen thuộc đang âm thầm tàn phá dạ dày. Nhận biết những kẻ thù này giúp bạn phòng ngừa viêm loét, trào ngược và các vấn đề tiêu hóa.

Dạ dày là cơ quan quan trọng trong hệ tiêu hóa, nhưng nhiều người vẫn vô tư sử dụng những loại thực phẩm gây hại, dẫn đến viêm loét, trào ngược và các vấn đề tiêu hóa nghiêm trọng. Việc nhận biết và hạn chế những thực phẩm này là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe.

Từ đồ ăn nhanh, thức uống có gas đến các món cay nóng, nhiều thực phẩm quen thuộc đang âm thầm tàn phá dạ dày nếu dùng quá mức. Hiểu rõ tác hại của chúng sẽ giúp bạn lựa chọn chế độ ăn lành mạnh hơn.

Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Thức ăn nhanh, chiên rán nhiều dầu mỡ

Các món như khoai tây chiên, gà rán, hamburger thường chứa nhiều dầu mỡ, chất béo bão hòa. Chúng làm tăng áp lực lên dạ dày, gây khó tiêu, đầy hơi và có thể dẫn đến viêm dạ dày mãn tính. Dùng quá nhiều lâu dài cũng làm tăng nguy cơ béo phì, từ đó gián tiếp ảnh hưởng đến tiêu hóa.

Đồ ăn quá cay hoặc quá mặn

Ớt, sa tế, muối… khi tiêu thụ quá nhiều sẽ kích thích niêm mạc dạ dày, dễ gây viêm loét hoặc trào ngược dạ dày-thực quản. Người có tiền sử đau dạ dày, viêm loét nên hạn chế tuyệt đối những món quá cay, mặn hoặc tẩm ướp nhiều gia vị mạnh.

Thức uống có gas, cà phê, rượu bia

Nhiều người thích uống soda, cà phê đặc hoặc rượu bia để tỉnh táo hay giải trí, nhưng chúng làm tăng acid dạ dày, gây ợ nóng, trào ngược và tổn thương niêm mạc. Rượu còn làm suy giảm chức năng bảo vệ của dạ dày, tăng nguy cơ viêm loét và xuất huyết.

Thực phẩm chế biến sẵn, đóng hộp

Các món ăn đóng hộp, xúc xích, thịt nguội chứa nhiều chất bảo quản, muối và hóa chất, gây khó tiêu, đầy bụng. Chúng còn tiềm ẩn nguy cơ làm thay đổi vi sinh vật đường ruột, ảnh hưởng lâu dài đến chức năng tiêu hóa và sức khỏe dạ dày.

Ăn quá nhanh, quá no hoặc bỏ bữa

Mặc dù không phải là loại thực phẩm, nhưng thói quen ăn uống cũng ảnh hưởng mạnh đến dạ dày. Ăn quá nhanh, nhai ít, ăn quá no hoặc bỏ bữa thường xuyên sẽ tạo áp lực lên dạ dày, làm tăng acid và dễ gây trào ngược hoặc đau dạ dày.

Thực phẩm quá lạnh hoặc quá nóng

Ăn đồ ăn, đồ uống quá nóng hoặc quá lạnh làm niêm mạc dạ dày co giãn đột ngột, dễ gây tổn thương và kích thích tăng acid. Ví dụ như uống trà nóng quá mức, ăn kem quá lạnh hoặc súp đang sôi có thể làm dạ dày khó chịu, lâu dài dẫn đến viêm loét.

Thực phẩm nhiều đường và tinh bột tinh chế

Bánh kẹo, nước ngọt, bánh mì trắng… chứa nhiều đường và tinh bột tinh chế gây lên men trong dạ dày, tạo khí, đầy hơi, khó tiêu. Chúng cũng làm thay đổi vi sinh đường ruột, tăng nguy cơ viêm dạ dày mãn tính.

Thói quen ăn khuya hoặc ăn quá gần giờ ngủ

Ăn quá sát giờ đi ngủ khiến dạ dày phải hoạt động khi cơ thể đang nghỉ ngơi, gây trào ngược, ợ nóng và khó tiêu. Lâu ngày, đây là nguyên nhân phổ biến dẫn đến viêm dạ dày, thậm chí loét dạ dày tá tràng.

Lời khuyên để bảo vệ dạ dày

Ưu tiên rau xanh, trái cây, thực phẩm giàu chất xơ và protein lành mạnh.

Ăn chậm, nhai kỹ, chia nhỏ bữa ăn để giảm áp lực lên dạ dày.

Hạn chế đồ ăn chiên rán, cay nóng, nhiều muối, thực phẩm chế biến sẵn.

Kiểm soát lượng đồ uống chứa caffeine, gas, rượu bia.

Khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các vấn đề về dạ dày.