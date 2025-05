Bức thư cảm ơn từ du khách người Thuỵ Sĩ khi tới Quảng Bình

Ngày 7/5, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, một du khách quốc tịch Thụy Sĩ làm rơi balo chứa nhiều tài sản cá nhân trong khi đi du lịch tại Quảng Bình, đã được lực lượng Công an nhanh chóng tìm ra. Người này đã viết thư cảm ơn công an địa phương.

Anh Noad Samuel Kolly nhận lại tài sản đánh rơi từ cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Bình.

Trước đó, cuối tháng 4 vừa qua, anh Noad Samuel Kolly (sinh năm 1999) quốc tịch Thụy Sĩ đi du lịch bằng xe môtô theo hướng từ xã Xuân Trạch về thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Khi vượt qua đèo Đá Đẽo, trên đường Hồ Chí Minh lúc trời tối thì đánh rơi một balo , bên trong có giấy tờ tùy thân và nhiều vật dụng khác.

Sau đó, anh Noad Samuel Kolly đã viết đơn trình báo với Công an thị trấn Phong Nha nhờ tìm lại tài sản trên. Tiếp nhận thông tin từ Công an thị trấn Phong Nha, Công an xã Xuân Trạch đã triển khai lực lượng đến vị trí theo trình báo để tìm kiếm; đồng thời trao đổi và phối hợp Công an các xã phụ cận giúp đỡ.

Anh Noad Samuel Kolly viết thư cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Bình.

Chỉ trong thời gian ngắn, Công an xã Xuân Trạch nhận được thông báo của Công an xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa về việc một người dân tại xã Trọng Hóa nhặt được một chiếc balo trên đường đi làm về. Với sự trợ giúp tích cực của lực lượng Công an, anh Noad Samuel Kolly đã nhận lại được balo với đầy đủ các đồ vật, tư liệu và tài sản cá nhân bên trong.

Du khách người Thụy Sĩ viết bức thư cảm ơn lực lượng Công an đã nhanh chóng tìm thấy tài sản, bày tỏ sự cảm kích vì cơ quan chức năng rất tích cực giúp đỡ để có thể tận hưởng trọn vẹn chuyến đi khám phá vẻ đẹp của đất nước Việt Nam.

Đây không phải lần đầu, lực lượng của Công an Quảng Bình tìm lại được tài sản cho khách du lịch nói chung, người nước ngoài nói riêng mà trước đó, một số người khi đến du lịch ở Phong Nha-Kẻ Bàng đã bỏ quên tài sản, điện thoại trên thuyền hoặc một vị trí ở điểm du lịch và sau đó được tìm thấy nhờ sự hỗ trợ tích cực của lực lượng công an địa phương.

Chủ tịch huyện Nhơn Trạch bị lừa hơn 171 tỉ 'kê khai tài sản không trung thực'