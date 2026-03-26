Người phụ nữ bỏ việc ở thành phố, sống trên đảo hoang không bóng người

Một cô gái trẻ từ bỏ cuộc sống bon chen đến sống trên hòn đảo hẻo lánh không bóng người, cuộc sống dựa vào nguồn cung cấp dồi dào từ lươn và cua.

Một người phụ nữ đã bỏ việc, từ vị trí quản lý cấp cao tại một công ty phát triển bất động sản lớn ở Bắc Kinh (Trung Quốc), để làm việc trên một hòn đảo hoang ở Biển Hoa Đông. Mặc dù chỉ được trả 3.000 nhân dân tệ (430 đô la Mỹ) một tháng, nhưng công việc này đã gây ra làn sóng ghen tị trên mạng xã hội.

Theo báo City Express dẫn tin, Yue Li, sinh năm 1980, đã đăng tải trên mạng xã hội về công việc mới của mình với vai trò là thanh tra chất lượng tại một trạm cho cá ăn trên đảo Đông Triều hoàn toàn không người ở. Gần đó còn có những hòn đảo nhỏ khác không có người ở và hòn đảo có người sinh sống gần nhất là đảo Đại Sơn, cách đó khoảng 40 km.

Công việc của Yue bao gồm kiểm tra thiết bị cho cá ăn, ghi lại nhiệt độ nước và sóng biển, cũng như theo dõi sự phát triển của cá.

Trước khi nhận công việc vào giữa tháng 12/2025, Yue là quản lý cấp cao tại một công ty phát triển bất động sản lớn có trụ sở tại Bắc Kinh, nơi cô đã làm việc suốt hai thập kỷ. Yue cho biết, cô đã bỏ công việc lương cao ở thành phố vì áp lực công việc.

“Tôi đi công tác 300 ngày một năm. Khi ở Bắc Kinh, tôi mất bốn tiếng đồng hồ mỗi ngày để đi lại giữa văn phòng và nhà. Vào thời điểm đó, cả sức khỏe thể chất và tinh thần của tôi đều ở trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm”, Yue chia sẻ.

“Tôi tự hỏi đây có phải là cuộc sống mà mình muốn không?”, cô ấy nói thêm.

Vài tháng trước, khi Yue Li đến Chu Sơn ở phía Đông tỉnh Chiết Giang, cô đã thấy một quảng cáo tuyển dụng vị trí thanh tra chất lượng tại một trạm cho cá ăn. Yue cho biết, cô bị thu hút bởi công việc này vì mức lương 3.000 nhân dân tệ mỗi tháng và có nhiều thời gian thư thả hơn.

“Nhờ đó, tôi tránh xa được sự ồn ào náo nhiệt của cuộc sống thành phố. Tôi cũng có thể dành nhiều thời gian đọc sách, ngắm hoàng hôn và biển cả”, Yue nói.

Sau một tháng làm việc và sinh sống trên hòn đảo hoang vắng, Yue thừa nhận điều kiện ở đó rất khắc nghiệt. Trong hầu hết thời gian này, thời tiết thường xuyên có bão và khi trời mưa to, nước rò rỉ từ mái nhà bếp của cô. Khi tốc độ gió đạt cấp 9, cô ấy không thể nhóm lửa để nấu ăn được nữa. Nhu yếu phẩm hàng ngày của cô được cung cấp bởi một con tàu hàng hỗ trợ.

Ngoài ra, chuột hoành hành khắp đảo. Ngày hôm sau khi Yue đến, cô phát hiện kem đánh răng của mình đã bị lũ chuột lấy mất. Tuy nhiên, cô vẫn yêu thích cuộc sống trên đảo vì dành nhiều thời gian câu cá và bắt cua.

Yue thường chia sẻ hình ảnh về mùa màng hải sản của mình trên mạng xã hội. Cô từng bắt được 10 con cua lớn bằng bẫy lồng. “Ở đây nguồn cung lươn và cua cực kỳ dồi dào. Có rất nhiều cho tôi ăn thỏa thích”, Yue nói trong một đoạn video.

“Trải nghiệm này chắc chắn sẽ là một điểm nhấn trong cuộc đời tôi. Tôi đã tìm thấy sự tự do, bình yên nội tâm trong môi trường giản dị và khắc nghiệt này”, cô chia sẻ.

Nhiều người dùng mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với cuộc sống của Yue. “Đây là cuộc sống trong mơ của những người đam mê câu cá”, một người nói. Trong khi một người khác bày tỏ: “Chị ơi, chị có cần vệ sĩ không? Tôi có thể làm điều đó. Tôi sẽ không tính phí gì cả, miễn là chị cho phép tôi đi câu cá cùng chị”.

