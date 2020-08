Nhìn lại 2 lần từ chức của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Ngày 28/8, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chính thức tuyên bố từ chức. Nhà lãnh đạo 65 tuổi mắc chứng viêm loét đại tràng kinh niên. Ông Abe cho biết sức khỏe của ông đã bắt đầu suy giảm vào khoảng giữa tháng trước. Ông không muốn bệnh tình của mình dẫn tới những sai lầm trong quá trình đưa ra các quyết định chính sách quan trọng. Ông Abe nói rằng ông xin lỗi người dân Nhật Bản "từ tận đáy lòng" vì không thể làm tròn nghĩa vụ của mình. Ông Shinzo Abe cho biết đang sử dụng một loại thuốc mới để điều trị bệnh viêm loét đại tràng kinh niên. Tuy nhiên, loại thuốc này đòi hỏi ông phải được điều trị liên tục, và các bác sĩ cũng không thể đảm bảo rằng sức khỏe ông chắc chắn sẽ cải thiện. Trước đó, truyền thông Nhật Bản đưa tin, ông Abe đã đến bệnh viện và cuộc kiểm tra sức khỏe kéo dài khoảng 7 tiếng rưỡi. Ông Abe lần đầu trở thành Thủ tướng Nhật Bản vào năm 2006. Thời điểm đó, ông Abe là người nhậm chức trẻ tuổi nhất trong số các thủ tướng Nhật Bản từ sau Thế chiến 2 và là thủ tướng đầu tiên sinh ra sau Thế chiến 2. Nhưng đến tháng 9/2007, ông Abe từ chức với lý do sức khỏe. Đáng nói, đây cũng là năm được truyền thông thế giới mô tả là thời kỳ khủng hoảng đỉnh điểm của Nhật Bản khi hàng loạt lãnh đạo cấp cao trong chính phủ từ chức. Nói về lần từ chức năm 2007, ông Shinzo Abe từng chia sẻ: Trong lần làm thủ tướng trước, tôi không dành ưu tiên cho chương trình nghị sự của mình. Tôi háo hức hoàn thành mọi việc ngay lập tức và kết quả là chính quyền của tôi sụp đổ trong sự thất bại. Sau khi từ chức, ông Abe dành 6 năm đi khắp đất nước để làm một việc đơn giản là lắng nghe. “Ở đâu tôi cũng nghe thấy người dân than vãn về tình trạng mất việc làm do giảm phát kéo dài và tiền tệ mất giá. Người ta còn chẳng hy vọng gì vào tương lai. Vì thế, chính phủ mới của tôi sẽ ưu tiên loại bỏ giảm phát và xoay quanh nền kinh tế Nhật Bản”. Tháng 12/2012, ông Abe quay lại vị trí Thủ tướng, lần thứ 2 thành lập Nội các sau cuộc bầu cử Hạ viện. Lần này, ông đã giúp Nhật Bản thay đổi, phát triển ở nhiều phương diện như ngoại giao, kinh tế, khoa học giáo dục… Tạp chí Time cũng bầu chọn ông Abe là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới vào năm 2014. Trên trang bìa tờ Economist, Thủ tướng Shinzo Abe được mô tả như một "siêu nhân chính trị". >>> Mời bạn đọc xem thêm video: Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe từ chức. Nguồn VTC Now

