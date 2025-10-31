Người đi xe máy cố gắng chạy nhanh hơn tàu hỏa nhưng bị tàu hỏa cán tử vong

Vụ tai nạn được camera an ninh ghi lại, đã gây xôn xao trên mạng xã hội về những quyết định sai lầm dẫn đến hậu quả chết người của nam thanh niên.

Một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, một thanh niên đi xe máy tên Tushar đã tử vong khi bị tàu hỏa đâm khi cố gắng chạy thoát.

Theo phương tiện truyền thông địa phương, chàng trai trẻ đã tiến gần đến đường ray với tốc độ cao và vượt qua rào chắn an toàn đã hạ xuống, đây là quyết định đầu tiên trong số nhiều quyết định gây tử vong.

Camera an ninh đã ghi lại cảnh chiếc xe máy trượt trên lớp sỏi rời và nằm trên đường ray khi đến gần đường ray. Trong đoạn phim, Tushar cố gắng nâng xe của mình lên vị trí an toàn, nhưng khi nhận ra đoàn tàu đã đến quá gần, anh ta đã đẩy nó ra khỏi đường ray.

Vài giây sau, anh ta cố gắng chạy trốn, nhưng lại chạy sai hướng, lao qua đường ray. Anh ta chỉ kịp chạy được vài bước thì bị tàu hỏa cán qua, tử vong ngay tại chỗ.

Theo lời khai của gia đình anh, chính quyền đã xác nhận danh tính của chàng trai trẻ và tiết lộ rằng anh chỉ còn vài tuần nữa là kết hôn.

Tình trạng pháp lý của người lái tàu vẫn chưa được xác định, mặc dù các nhà chức trách cho biết đoạn phim quay lại vụ tai nạn sẽ rất quan trọng để xác định trách nhiệm và xác nhận rằng người lái tàu không thể tránh được vụ va chạm.