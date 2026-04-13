Người dân Quảng Trị tự nguyện giao nộp 2 cá thể tê tê quý hiếm

Sau khi bắt được 2 cá thể tê tê quý hiếm, một người dân ở Quảng Trị đã chủ động trình báo, giao nộp cho cơ quan chức năng để thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 13/4, thông tin từ UBND xã Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) cho biết, các đơn vị liên quan vừa tiếp nhận 2 cá thể tê tê do người dân phát hiện và tự nguyện giao nộp.

Trước đó, vào khoảng 20h30 ngày 12/4, khi đang làm việc gần khu vực cao tốc Cam Lộ - La Sơn thuộc địa phận xã Cam Lộ, anh Lê Thanh Tùng (trú thôn Thượng Nghĩa, xã Cam Lộ) cùng bạn phát hiện 2 cá thể tê tê nằm bên đường, có tổng trọng lượng hơn 4kg.

Anh Lê Thanh Tùng giao nộp 2 cá thể tê tê cho cơ quan chức năng.

Nhận thức đây là loài động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ, anh Tùng đã chủ động liên hệ với cơ quan chức năng để bàn giao.

Sau khi tiếp nhận, chính quyền địa phương đã tạm thời bàn giao 2 cá thể tê tê cho Hạt Kiểm lâm Cam Lộ - Đông Hà quản lý, chăm sóc trong thời gian hoàn thiện thủ tục để thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Tê tê là loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, thuộc nhóm IB trong Sách đỏ Việt Nam, được ưu tiên bảo vệ nghiêm ngặt.