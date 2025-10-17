Hà Nội

Người đàn ông xông vào phòng cấp cứu đe dọa, hành hung nữ bác sĩ

Một người đàn ông bất ngờ xông vào phòng cấp cứu đe dọa, đòi hành hung, cầm vật nhọn đâm vào mặt nữ bác sĩ.

Trường Hân t/h

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào tối 14/10, tại Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Vào thời điểm trên, một bệnh nhân ở xã Minh Châu (Nghệ An) bị chuột cắn và sốt được đưa vào Khoa khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu. Trong lúc nữ bác sĩ Nguyễn Thị Thúy đang làm thủ tục hành chính và cùng một nhân viên y tế khác hỏi số điện thoại người nhà, một người đàn ông đi cùng bệnh nhân đã tỏ thái độ khó chịu.

Sau đó, người đàn ông này bất ngờ chạy vào phòng khám, giật bút trên bàn làm việc, vòng tay qua cổ khống chế nữ bác sĩ đang ngồi làm việc, đồng thời có lời nói và hành động đe dọa "chọc vào mặt" bác sĩ Thúy. Quá trình diễn ra sự việc được camera an ninh ghi lại.

Người đàn ông đe dọa hành hung nữ bác sĩ

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu đã báo cơ quan công an vào cuộc xác minh, làm rõ.

