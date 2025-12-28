Hà Nội

Tăng Mỹ Hàn khoe ảnh giữa đồng lúa, nhan sắc cực đỉnh khiến netizen mê mẩn

Cộng đồng trẻ

Tăng Mỹ Hàn khoe ảnh giữa đồng lúa, nhan sắc cực đỉnh khiến netizen mê mẩn

Giữa khung cảnh đồng lúa trải dài, Tăng Mỹ Hàn xuất hiện với vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào như nàng thơ, tạo nên tổng thể vừa bình yên vừa cuốn hút.

Thiên Anh
Trong loạt ảnh, Tăng Mỹ Hàn diện chiếc váy trắng mỏng nhẹ, được thiết kế nhiều lớp voan và ren tinh tế. Phom váy xòe nhẹ giúp tôn lên vóc dáng thanh mảnh, đồng thời mang lại cảm giác bay bổng, nữ tính. Điểm nhấn là phần cổ đổ mềm mại kết hợp tay áo sheer mỏng, vừa kín đáo vừa gợi nét mong manh. Chiếc khăn voan đội đầu càng làm tăng vẻ dịu dàng, hòa quyện hoàn hảo với không gian thiên nhiên xanh – vàng của cánh đồng lúa.
Nhan sắc của Baby Boo trong khung hình được đánh giá “cực đỉnh” nhờ gương mặt nhỏ nhắn, đường nét thanh tú, làn da trắng hồng và đôi mắt to tròn, trong veo.
Kiểu trang điểm nhẹ nhàng, thiên về tông tự nhiên giúp Baby Boo giữ trọn vẻ đẹp thuần khiết.
Mái tóc dài uốn sóng buông lơi càng khiến tổng thể trở nên mềm mại, đúng chuẩn hình ảnh “tiểu thư đồng quê” mà dân mạng không ngừng dành lời khen.
Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc, Tăng Mỹ Hàn còn được biết đến với biệt danh Kjmbae – một hot girl quen mặt với giới trẻ Việt, đặc biệt là cộng đồng fan của rapper Hieuthuhai.
Mỹ Hàn sinh năm 2003, xuất thân trong gia đình có điều kiện và được xem là “rich kid” chính hiệu. Cô từng theo học tại một trường quốc tế danh tiếng ở quận 7 (TP.HCM), nơi có mức học phí lên tới khoảng 600 triệu đồng/năm ở bậc THPT.
Trên mạng xã hội, Tăng Mỹ Hàn thường xuyên chia sẻ hình ảnh du lịch nước ngoài, check-in tại các địa điểm sang trọng và tận hưởng cuộc sống đủ đầy. Phong cách của cô thiên về sự điệu đà, quyến rũ vừa phải, đúng chất tiểu thư hiện đại.
Mỗi bài đăng trên Instagram đều thu về lượng tương tác ấn tượng, góp phần đưa tên tuổi Baby Boo ngày càng được chú ý.
Giữa năm 2022, cư dân mạng từng rộ lên nghi vấn hẹn hò giữa Tăng Mỹ Hàn và Hieuthuhai. Cả hai follow nhau, thỉnh thoảng đăng story “hint” tình cảm khiến netizen không khỏi tò mò.
Dù chưa từng chính thức xác nhận mối quan hệ, Baby Boo nhiều lần được cho là đã “đánh dấu chủ quyền” khi công khai ủng hộ các sản phẩm âm nhạc và hoạt động của nam rapper trên Instagram.
Thiên Anh
