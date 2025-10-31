Người đàn ông ôm cột điện kêu cứu giữa dòng lũ đêm

Đi thuyền bị lật, người đàn ông ôm cột điện cố bám trụ giữa dòng nước xiết cuồn cuộn, mất sức, may mắn được người dân phát hiện kịp thời.

Tối 28/10 trên mạng xã hội Facebook đăng tải clip một người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi phía dưới cầu Hà Nha, thuộc xã Hà Nha (TP Đà Nẵng).

Người đàn ông ôm cột điện kêu cứu giữa dòng nước lũ chảy xiết

Người này ôm chặt cây cột điện giữa dòng nước lũ cuồn cuộn chảy xiết. Phía trên cầu Hà Nha, nhiều người dân la hét kêu cứu để những người đi thuyền đến ứng cứu. Người dân cũng la to động viên người đàn ông cố gắng bám trụ.

Sau đó, hai người đàn ông đã bơi thuyền ra ứng cứu, đưa người bị nạn lên thuyền an toàn. Người đàn ông nằm trên thuyền mệt rã người sau thời gian ôm bám cột điện giữa dòng lũ. Trên cầu, nhiều người dân đã vỗ tay tán thưởng hai người dũng cảm đã ứng cứu kịp thời.

Lãnh đạo xã Hà Nha, cho biết sự việc xảy ra trên địa bàn. Theo đó, vào khoảng 18h30 cùng ngày ông Lương Hải (ở thôn Ngọc Kinh Đông, xã Hà Nha) chèo thuyền ra thăm đàn bò ngoài trại nhưng không may thuyền bị lật. Ông Hải bám vào một trụ điện, một lúc sau có một người dân thôn đi qua phát hiện, la hét mọi người đến ứng cứu.

Lực lượng chức năng xã sau đó đã đến hiện trường nhưng may mắn ông Hải đã được người dân dùng thuyền bơi ra cứu lên bờ.