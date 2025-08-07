Nổ bình ga mini khi ăn lẩu, người đàn ông chấn thương vùng kín nghiêm trọng

Nhiều chấn thương cùng dị vật cắm sâu vào vùng kín

Một trường hợp tai nạn hi hữu do nổ bình ga mini đã được Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu thành công, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm tiềm ẩn của loại vật dụng này trong sinh hoạt hằng ngày.

Nam bệnh nhân 47 tuổi đã phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai sau khi một bình ga mini bất ngờ phát nổ ngay trong lúc ông đang ngồi ăn lẩu cùng người thân.

Vụ nổ không chỉ gây ra nhiều vết thương ở cẳng chân, đùi và gãy xương cẳng chân trái mà đặc biệt còn gây tổn thương nghiêm trọng ở vùng kín, với một vết thương hở vùng bìu trái.

Sau khi sơ cứu và khâu vết thương tại cơ sở y tế địa phương, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai vì tổn thương vùng kín có dấu hiệu phức tạp.

Nổ bình ga mini, quý ông 47 tuổi chấn thương vùng kín nghiêm trọng - Ảnh minh họa BVCC

Tại đây, bệnh nhân được các bác sĩ chuyên khoa Phẫu thuật Tiết niệu và các chuyên khoa khác thăm khám, đánh giá tổn thương. Các bác sĩ đã phát hiện bìu trái của bệnh nhân sưng to, có khối máu tụ lớn lan xuống bẹn, kèm theo một vết gãy ở xương cẳng chân trái.

Hình ảnh siêu âm Doppler tinh hoàn cho thấy khối máu tụ lớn đã chèn ép, đẩy tinh hoàn lệch trục. Các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành phẫu thuật cấp cứu ngay trong đêm.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tiết niệu đã tìm thấy một mảnh dị vật bằng nhựa cứng, nghi là từ bình ga mini, cắm sâu trong bìu trái. Dị vật có kích thước khoảng 1x2cm, kèm theo nhiều máu cục.

Bình gas mini cũ hỏng tiềm ẩn nhiều nguy cơ

BS Nguyễn Hữu Thanh, phẫu thuật viên Khoa Phẫu thuật Tiết niệu, Bệnh viện Bạch Mai, người trực tiếp thực hiện ca mổ cho biết: “Khi tiếp nhận bệnh nhân, tổn thương bên ngoài vùng bìu trái chỉ là một vết khâu nhỏ khoảng 3cm.

Tuy nhiên, hình ảnh siêu âm cho thấy khối máu tụ lớn bên trong, đè đẩy tinh hoàn lệch trục - điều này cho thấy tổn thương sâu tiềm ẩn mà mắt thường không nhìn thấy được. Rất may là tinh hoàn được bảo tồn thành công".

Ca phẫu thuật đã thành công trong việc lấy dị vật, làm sạch và khâu phục hồi, bảo tồn tinh hoàn trái cho người bệnh. Sau mổ, bệnh nhân được điều trị tích cực và đến ngày 30/7, bệnh nhân đã ổn định, ra viện.

Mảnh vỡ bình ga nổ lao như viên đạn với gia tốc lớn - Ảnh minh họa BVCC

TS.BS. Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng khoa Phẫu thuật Tiết niệu, người có 30 năm kinh nghiệm xử lý chấn thương tiết niệu đã phân tích cặn kẽ: "Mảnh vỡ bình ga lao đi như viên đạn với gia tốc lớn, lực xuyên thấu cực mạnh gây tổn thương sâu dù vết ngoài da chỉ 3cm.

Khối máu tụ lớn phát hiện qua siêu âm đã chèn ép gần như toàn bộ mạch máu nuôi tinh hoàn. Nếu phẫu thuật chậm vài giờ, tinh hoàn sẽ hoại tử vĩnh viễn, dẫn đến vô sinh, rối loạn nội tiết và sang chấn tâm lý nặng nề. May mắn lớn là chúng tôi kịp giải ép, lấy dị vật và bảo tồn thành công".

Theo TS.BS. Minh Tuấn, đây không phải tai nạn cá biệt: Bình ga mini kém chất lượng là “quả bom nổ chậm” trong nhiều gia đình. Khi nổ, mảnh vỡ kim loại/nhựa bắn ra có sát thương tương đương đạn ghém.

Vùng kín với cấu trúc mềm dễ tổn thương nhất, nhưng triệu chứng lại thường âm ỉ khiến nạn nhân chủ quan. Bác sĩ Tuấn nhấn mạnh, không chỉ bình ga, bất kỳ thiết bị nén khí nào (bình xịt, gas camping) đều nguy hiểm nếu không đạt chuẩn, bị biến dạng hoặc tái sử dụng.

Để phòng ngừa những rủi ro không đáng có, TS.BS Minh Tuấn khuyến cáo:

Với người dân, tuyệt đối không tái sử dụng bình ga mini; Chỉ dùng bình còn hạn, còn tem nhãn, không rò rỉ; Mọi bình ga móp méo, hết hạn là chất thải nguy hại, không cất giữ; Không đặt bếp ga mini gần tường, gần người hoặc các vật dễ cháy; Khi có dấu hiệu nổ ga (xì khói, mùi ga), phải dừng sử dụng ngay lập tức.

Với y tế cơ sở, chấn thương vùng kín do cháy nổ là hiếm gặp nhưng rất nguy hiểm, dễ bỏ sót dị vật và khó phát hiện tổn thương sâu. Việc phẫu thuật sớm giúp bảo tồn tinh hoàn, giảm nguy cơ biến chứng về sinh sản và nội tiết.

Với những vết thương vùng sinh dục nên đến các bệnh viện có chuyên khoa sâu về Phẫu thuật Tiết niệu để được thăm khám và đánh giá tổn thương chuyên sâu và được phẫu thuật nếu cần. Điều này giúp tránh sót dị vật, nhiễm trùng và biến chứng muộn.

Với cơ quan quản lý cần siết chặt quy chuẩn, cấm lưu hành bình ga tái chế và xử lý nghiêm vi phạm.