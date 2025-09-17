Người đàn ông Ninh Bình hoại tử chân vì bị rắn lục cắn

Chân hoại tử, đau dữ dội khi bị rắn cắn

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình tiếp nhận và điều trị thành công trường hợp bệnh nhân nam, 68 tuổi (địa chỉ Phú Long, Ninh Bình) bị rắn lục xanh cắn vào mu bàn chân phải. Khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện sưng nề lan rộng, bầm tím và đau nhức dữ dội – dấu hiệu nhiễm độc nọc rắn.

Bệnh nhân tỉnh, da, niêm mạc nhợt, củng mạc mắt vàng, có xuất huyết dưới da và vùng xung quanh vị trí vết cắn kèm sưng nề.

Chân sưng nề, hoại tử sau khi bị rắn cắn - Ảnh BVCC

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực – Phòng chống độc đã nhanh chóng thăm khám, chỉ định xét nghiệm đông máu và xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu… Bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm độc nọc độc rắn lục xanh.

Bệnh nhân đã được xử trí vết thương và điều trị tích cực bằng huyết thanh kháng nọc rắn lục tre tinh chế, kháng sinh, truyền dịch, dinh dưỡng… Đồng thời theo dõi sát các biến chứng nguy hiểm như rối loạn đông máu, rối loạn điện giải, tổn thương đa cơ quan.

Nhờ phác đồ điều trị chuẩn, tình trạng sưng nề, đau và nguy cơ hoại tử của bệnh nhân giảm nhanh. Sau 7 ngày chăm sóc, điều trị tích cực, tình trạng của bệnh nhân đã được cải thiện rõ rệt, ổn định, phục hồi tốt, đã được xuất viện.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình tiếp nhận và xử trí nhiều ca rắn cắn mỗi năm. Tại bệnh viện hiện tại đang sử dụng huyết thanh kháng nọc rắn lục tre tinh chế và huyết thanh kháng nọc rắn hổ đất tinh chế để điều trị người bệnh bị rắn cắn. Đây là phương pháp điều trị đặc hiệu, mang lại hiệu quả cao, rút ngắn thời gian điều trị và giảm tỷ lệ tử vong.

Những điều cần biết khi bị rắn độc cắn

Các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực - Phòng chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cho biết: Các trường hợp bị rắn độc cắn thường xảy ra vào mùa mưa, khi người dân đi rừng, làm nông hoặc đi lại trong khu vực rậm rạp. Rắn độc cắn là một tai nạn nguy hiểm, nếu không được sơ cứu và điều trị kịp thời có thể dẫn đến tử vong hoặc để lại di chứng nghiêm trọng.

Vết cắn của rắn lục đuôi đỏ thường gây chảy máu nhiều và sưng rất nhanh. Nọc độc của loài rắn này chứa hơn 20 thành phần khác nhau, có khả năng tác động lên hệ tuần hoàn gây rối loạn đông máu, sưng nề, hoại tử; hoặc gây ra hiện tượng tan máu, nhiễm độc thần kinh, liệt hô hấp, trụy tim mạch… Nếu không được sơ cứu đúng cách và cấp cứu kịp thời, nạn nhân có thể bị sốc tâm lý, chất độc di chuyển nhanh đến tim và nguy hiểm đến tính mạng.

Khi bị rắn độc cắn, cần hạn chế tối đa vận động để không làm tăng nhanh quá trình tác động của nọc đến các phần khác của cơ thể.

Người dân khi bị rắn cắn phải khẩn trương sơ cứu và nhanh chóng đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình để thăm khám và điều trị kịp thời.

Một số điều cần biết khi bị rắn độc cắn:

Triệu chứng khi bị rắn độc cắn phụ thuộc vào loại rắn (rắn lục, rắn hổ mang, rắn cạp nong, cạp nia…). Triệu chứng tại chỗ: Sưng nề, đau nhức dữ dội tại vết cắn; Chảy máu, rỉ dịch hoặc hoại tử mô quanh vùng bị cắn; Đôi khi thấy dấu răng rắn cắn với hai chấm nhỏ cách nhau khoảng 1–2 cm.

Triệu chứng toàn thân: Buồn nôn, chóng mặt, khó thở, mệt mỏi, tụt huyết áp; Co giật, liệt cơ, đặc biệt là cơ hô hấp (nếu bị rắn hổ mang cắn); Rối loạn đông máu, chảy máu không cầm (trường hợp bị rắn lục cắn).

Các biến chứng nặng: Suy hô hấp, ngưng tim; Suy thận, nhiễm trùng máu, hoại tử chi thể nếu không được điều trị đúng cách.

Cách sơ cứu ban đầu đúng khi bị rắn độc cắn: Giữ bình tĩnh: Giúp hạn chế việc tim đập nhanh, làm chậm quá trình lan tỏa nọc độc; Cố định vùng bị cắn: Đặt chi bị cắn thấp hơn tim, bất động bằng nẹp hoặc băng vải, không để nạn nhân vận động nhiều, không garo chặt.

Không rạch vết thương, không hút nọc: Những hành động này không giúp loại bỏ nọc độc, còn có thể gây nhiễm trùng, tổn thương mô. Không sử dụng đá lạnh hoặc thuốc dân gian: Có thể khiến tình trạng nặng hơn.

Nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất: Tốt nhất là trong vòng 30–60 phút sau khi bị cắn. Nếu có thể, ghi nhớ hình dạng, màu sắc con rắn để hỗ trợ bác sĩ trong việc nhận dạng và dùng huyết thanh đặc hiệu.

Cách phòng tránh bị rắn độc cắn Mặc quần áo dài, mang ủng khi đi rừng, làm đồng hoặc vào khu vực rậm rạp. Không thò tay vào hang, bụi rậm hay đụng chạm động vật lạ. Sử dụng đèn pin khi đi lại vào ban đêm ở vùng núi, vùng ven rừng. Giữ nhà cửa, sân vườn sạch sẽ, thoáng đãng, không để rắn trú ngụ. Tuyên truyền cho cộng đồng kiến thức về sơ cứu và phòng tránh rắn độc.

BS.Hoàng Xuân Nam (khoa Hồi sức tích cực - Phòng chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình)