Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Rắn bò ngang qua nhà, không thấy vết cắn trẻ 21 tháng suy hô hấp, hôn mê

Cảnh báo thận trọng với những vết cắn hầu như không nhìn thấy từ các loại động vật nguy hiểm.

Thúy Nga

Không thấy vết cắn, trẻ nhanh chóng suy hô hấp, tím tái

Mới đây Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi D.K.L 21 tháng tuổi, thường trú tại xã Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, tím tái, li bì.

Theo lời kể của gia đình, tối ngày vào viện hàng xóm nghe thấy tiếng trẻ kêu và phát hiện cạnh trẻ đang có một con rắn màu sọc đen trắng (nghi là loại rắn độc cạp nia) bò ngang qua.

Gia đình nghi ngờ cháu bị rắn cắn nên đã kiểm tra nhưng không rõ vết cắn, sau đó khoảng 3 tiếng trẻ đã xuất hiện tình trạng lơ mơ, khó thở, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Bình Liêu, đặt nội khí quản chuyển Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh tiếp tục điều trị.

Thăm khám cho trẻ bị rắn cắn - Ảnh BVCC

Thăm khám cho trẻ bị rắn cắn - Ảnh BVCC

Trẻ vào viện trong tình trạng hôn mê, đồng tử 2 bên giãn, phản xạ ánh sáng âm tính, suy hô hấp, ngón chân cái bên trái của trẻ có một chấm nốt rất nhỏ, xét nghiệm có tình trạng hạ Natri máu, được chẩn đoán: Suy hô hấp/ Hôn mê/ theo dõi rắn cạp nia cắn.

Trẻ được hội chẩn liên khoa, điều trị với phác đồ hồi sức tích cực, thở máy, chống phù não, chăm sóc đặc biệt.

Sau điều trị tích cực, trẻ phục hồi dần ý thức, trương lực cơ, cai máy thở.

Sau 15 ngày nỗ lực điều trị, chăm sóc của các y bác sĩ, điều dưỡng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, trẻ đã có tiến triển, hồi phục và phản xạ tốt, đến nay đã tự chơi đùa và vừa được xuất viện.

Rắn cạp nia - Ảnh minh họa BVCC

Rắn cạp nia - Ảnh minh họa BVCC

BSCKI Ân Hoàng Yến, Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh cho biết: Rắn cạp nia là một trong những loại rắn độc và phổ biến tại Việt Nam, người bị rắn cạp nia cắn tại chỗ vết cắn thường không có dấu hiệu gì, đôi khi chỉ thấy 2 vết móc nhỏ như đầu kim, rất dễ bỏ sót chẩn đoán.

Tuy nhiên, sau khi bị rắn cạp nia cắn thường xuất hiện những tình trạng liệt cơ toàn thân, gây suy hô hấp nhanh chóng, đồng tử giãn tối đa, giống như trường hợp của bệnh nhân D.K.L, trẻ lại rất nhỏ tuổi, nếu không kịp thời phát hiện và điều trị tích cực sẽ có nguy cơ tử vong cao.

Trẻ đã hồi phục sau hồi sức tích cực - Ảnh BVCC

Trẻ đã hồi phục sau hồi sức tích cực - Ảnh BVCC

Cách phòng rắn cắn

Qua đây, người dân cũng cần chú ý một số lưu ý sau để phòng tránh bị rắn cắn:

Các loài rắn thường sống ở những nơi ẩm ướt, tối tăm, có nhiều bụi rậm, đống đổ nát, hoặc gần các nguồn nước, nên tránh xa những khu vực có khả năng có rắn, đặc biệt là những nơi ẩm ướt, tối tăm và có nhiều bụi rậm.

Khi đi vào những khu vực này, hãy mặc đồ bảo hộ như quần dài, ủng, và sử dụng gậy để dò đường.

Nếu gặp rắn, hãy giữ khoảng cách và không chọc phá nó, vì rắn có thể tấn công khi cảm thấy bị đe dọa.

Khi làm việc ngoài trời, đặc biệt là vào ban đêm, hãy chú ý quan sát xung quanh và sử dụng đèn pin để có thể nhìn rõ hơn.

Thường xuyên dọn dẹp nhà cửa, sân vườn, loại bỏ các đống đổ nát, bụi rậm, và các nơi có thể là chỗ trú ẩn của rắn.

Nếu gặp trường hợp bị rắn cắn hãy cố gắng giữ bình tĩnh, băng bó vết cắn bằng băng vải rộng, cố định chi bị cắn và nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất điều trị kịp thời.

Tuyệt đối không áp dụng các phương pháp dân gian, tự chữa trị tại nhà, hoặc cố gắng bắt, giết rắn.

#rắn cạp nia #cứu trẻ bị rắn cắn #điều trị rắn độc #phòng tránh rắn cắn #dấu hiệu rắn cắn không rõ vết #biện pháp xử lý vết cắn

Bài liên quan

Thế giới

Bé trai 1 tuổi cắn chết rắn hổ mang gây sốc

Bé trai được phát hiện bất tỉnh sau khi cắn một con rắn hổ mang tại nhà ở Ấn Độ.

Theo India TV ngày 26/7, vụ việc hy hữu xảy ra tại một ngôi làng xa xôi ở Tây Champaran, bang Bihar, Ấn Độ. Bé trai 1 tuổi, Govind Kumar, đã bất tỉnh sau khi cắn con rắn hổ mang tại nhà.

"Bé Kumar được trung tâm y tế gần làng chuyển đến đây. Bé được gia đình đưa đi cấp cứu do ngất xỉu sau khi cắn một con rắn hổ mang", Giám đốc bệnh viện Duvakant Mishra cho biết.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Chủ quan rắn cắn, nhập viện cấp cứu vì vết thương nhiễm trùng

Tự điều trị các vết thương hở tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng cao, có thể đe dọa tính mạng nếu không được xử lý đúng cách.

Bị rắn cắn vào vùng cổ chân, thay vì đến bệnh viện để có hướng điều trị phù hợp người bệnh lại tự điều trị tại nhà bằng cách đắp thuốc nam. Hậu quả vết thương nhiễm trùng, phải đến bệnh viện cấp cứu.

Như trường hợp của một người đàn ông 53 tuổi (Quảng Yên – Quảng Ninh) vô tình bị rắn cắn. Sau khi tự đắp thuốc tại nhà, người bệnh phải đến Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí với vùng chân sưng tấy, nóng rát.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Bị rắn độc cắn, đừng để mất mạng vì tin thầy lang, thuốc lá

Các bệnh nhân rắn độc cắn tự dùng thuốc y học cổ truyền tại nhà, đến viện muộn khi đã nhiễm độc nặng, hoại tử rộng chân tay.

Người đàn ông 50 tuổi, ở Lào Cai nhập viện trong tình trạng nguy kịch, hôn mê, ngừng tuần hoàn sau khi bị rắn cắn. Điều đáng nói, bệnh nhân không đến ngay cơ sở y tế sau khi bị cắn, mà chọn điều trị bằng thuốc lá tại nhà thầy lang.

Suy hô hấp, ngừng tim, tổn thương não sau 2 giờ đắp lá

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới