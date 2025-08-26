Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Người đàn ông hồi sinh kỳ diệu sau 5 lần ngừng tim

Một bệnh nhân nam 45 tuổi vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cứu sống sau 5 lần ngừng tim.

Bình Nguyên

Ngày 26/8, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết, các bác sĩ khoa Hồi sức Tích cực – Chống độc và khoa Nội Tim Mạch vừa phối hợp điều trị thành công, cứu sống bệnh nhân nam 45 tuổi sau 5 lần ngừng tim.

Trước đó, ngày 7/8/2025, khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận trường hợp bệnh nhân nam, 45 tuổi, được người dân đưa đến trong tình trạng choáng, ngất tại ven đường, sau khi chơi thể thao.

Tại khoa cấp cứu, bệnh nhân được ổn định hô hấp, tuần hoàn, thực hiện xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh cho người bệnh. Hình ảnh điện tâm đồ cho thấy ông bị nhồi máu cơ tim cấp. Hội chẩn cùng bác sĩ chuyên khoa tim mạch, ê-kíp cấp cứu quyết định can thiệp mạch vành khẩn cấp để tái thông mạch cho bệnh nhân.

Bác sĩ thực hiện can thiệp mạch vành cho bệnh nhân. Ảnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn

Trong quá trình thực hiện can thiệp, bệnh nhân 5 lần rơi vào tình trạng ngừng tim, rung thất – tình trạng nguy kịch với nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, các bác sĩ và kỹ thuật viên không từ bỏ, phối hợp chặt chẽ thực hiện ép tim, bóp bóng, sốc điện ngoài lồng ngực và tiến hành chụp mạch vành.

Ca can thiệp căng thẳng và đầy khó khăn, các bác sĩ vừa đảm bảo duy trì nhịp tim cho bệnh nhân vừa nhanh chóng can thiệp đặt stent để tái thông mạch vành mới có thể cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Sau 2 giờ, các bác sĩ, kỹ thuật viên đã can thiệp thành công giành lại sự sống cho người bệnh.

Bác sĩ CKI Hà Đình Nghị - Trưởng khoa Nội Tim mạch chụp cùng bệnh nhân trước khi xuất viện/ Ảnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn.

Dù được can thiệp thành công, bệnh nhân vẫn trong tình trạng rất nặng do rối loạn nhịp và phù não sau nhiều lần ngừng tuần hoàn. Anh được chuyển về khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, điều trị tích cực với phác đồ an thần, chống loạn nhịp, chống đông và kiểm soát phù não.

Sau 7 ngày theo dõi sát sao, bệnh nhân tỉnh lại, các chỉ số hồi phục tốt, không ghi nhận tổn thương não.

Cứu sống bệnh nhân sau 5 lần ngừng tuần hoàn cho thấy năng lực can thiệp tim mạch và hồi sức cấp cứu ngày càng tiến bộ tại bệnh viện tuyến tỉnh.

Các bác sĩ khuyến cáo, nhồi máu cơ tim là căn bệnh có diễn biến cấp tính và nguy cơ tử vong cao nên cần được chẩn đoán điều trị kịp thời chính xác nhất. Không riêng nhồi máu cơ tim mà còn một số bệnh lý khác: loạn nhịp tim, hở van tim, suy tim…, người bệnh không nên chủ quan với những triệu chứng thoáng qua, vì đó có thể là những dấu hiệu để nhận biết và phát hiện sớm những bệnh lý tim mạch đặc biệt là ở những người có bệnh lý nền như: Tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid, mỡ máu…

Vì vậy, người dân cần thường xuyên kiểm tra khám sức khỏe định kỳ 3-6 tháng/lần để tầm soát phát hiện sớm và điều trị kịp thời những bệnh lý về tim mạch, giúp bảo vệ trái tim khỏe mạnh.

#5 lần ngưng tim #người đàn ông Lạng Sơn #được cứu sống

Bài liên quan

Sống Khỏe

Phẫu thuật cứu sống bệnh nhân 52 tuổi ở Lào Cai tắc ruột hoại tử

Người đàn ông 52 tuổi bị hoại tử ruột non vừa được Bệnh viện Đa khoa khu vực Bát Xát (Lào Cai) cấp cứu thành công.

Trước đó, tối ngày 24/8, Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bát Xát đã tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân Vừ Seo Phà, 52 tuổi, trú tại thôn Pạc Tà, xã A Mú Sung, trong tình trạng đau bụng dữ dội, bụng chướng căng, nôn liên tục và bí trung, đại tiện.

Hiện, sức khỏe của bệnh nhân đã dần hồi phục. Ảnh facebook Bát Xát hội tụ và phát triển

Hiện, sức khỏe của bệnh nhân đã dần hồi phục. Ảnh facebook Bát Xát hội tụ và phát triển

Xem chi tiết

Sống Khỏe

4 điều dưỡng ở Nghệ An hiến máu cứu sống sản phụ trong bão

Trong cơn bão số 5, các y bác sĩ tại Nghệ An đã hiến máu cứu sản phụ chửa ngoài tử cung vỡ, thể hiện lòng nhân ái.

Chiều ngày 25/8, khi cơn bão số 5 KAJIKI đổ bộ Nghệ An, bên ngoài là mưa gió mịt mùng, thì trong Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Bắc Nghệ An lại là cuộc chạy đua nghẹt thở với sự sống.

Bệnh nhân Nguyễn Thị T. - 38 tuổi, nhập viện trong tình trạng nguy kịch: Sốc mất máu, chửa ngoài tử cung vỡ. Muốn giành giật lại sự sống, người bệnh cần gấp 4 đơn vị máu để có thể bước vào ca phẫu thuật cấp cứu.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cứu sống trẻ 7 tháng tuổi sốc sốt xuất huyết nặng

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP HCM) vừa cứu sống một bệnh nhi 7 tháng tuổi trong tình trạng sốc sốt xuất huyết nặng.

Ca sốt xuất huyết trong tuần vừa qua tại TP HCM tăng 38% so với trung bình 4 tuần trước. Đáng lo ngại, nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng nguy kịch do biến chứng nặng, thậm chí bị chẩn đoán nhầm với các bệnh hô hấp, tiêu hóa.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Các loại ung thư dễ di căn não

Các loại ung thư dễ di căn não

Ung thư di căn não có thể tạo ra một hoặc nhiều khối u trong não. Khi chúng phát triển sẽ làm tăng áp lực tới các nhu mô não xung quanh.
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Các loại ung thư dễ di căn não

Các loại ung thư dễ di căn não

Ung thư di căn não có thể tạo ra một hoặc nhiều khối u trong não. Khi chúng phát triển sẽ làm tăng áp lực tới các nhu mô não xung quanh.