Người đàn ông hồi sinh kỳ diệu sau 5 lần ngừng tim

Một bệnh nhân nam 45 tuổi vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cứu sống sau 5 lần ngừng tim.

Ngày 26/8, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết, các bác sĩ khoa Hồi sức Tích cực – Chống độc và khoa Nội Tim Mạch vừa phối hợp điều trị thành công, cứu sống bệnh nhân nam 45 tuổi sau 5 lần ngừng tim.

Trước đó, ngày 7/8/2025, khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận trường hợp bệnh nhân nam, 45 tuổi, được người dân đưa đến trong tình trạng choáng, ngất tại ven đường, sau khi chơi thể thao.

Tại khoa cấp cứu, bệnh nhân được ổn định hô hấp, tuần hoàn, thực hiện xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh cho người bệnh. Hình ảnh điện tâm đồ cho thấy ông bị nhồi máu cơ tim cấp. Hội chẩn cùng bác sĩ chuyên khoa tim mạch, ê-kíp cấp cứu quyết định can thiệp mạch vành khẩn cấp để tái thông mạch cho bệnh nhân.

Bác sĩ thực hiện can thiệp mạch vành cho bệnh nhân. Ảnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn

Trong quá trình thực hiện can thiệp, bệnh nhân 5 lần rơi vào tình trạng ngừng tim, rung thất – tình trạng nguy kịch với nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, các bác sĩ và kỹ thuật viên không từ bỏ, phối hợp chặt chẽ thực hiện ép tim, bóp bóng, sốc điện ngoài lồng ngực và tiến hành chụp mạch vành.

Ca can thiệp căng thẳng và đầy khó khăn, các bác sĩ vừa đảm bảo duy trì nhịp tim cho bệnh nhân vừa nhanh chóng can thiệp đặt stent để tái thông mạch vành mới có thể cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Sau 2 giờ, các bác sĩ, kỹ thuật viên đã can thiệp thành công giành lại sự sống cho người bệnh.

Bác sĩ CKI Hà Đình Nghị - Trưởng khoa Nội Tim mạch chụp cùng bệnh nhân trước khi xuất viện/ Ảnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn.

Dù được can thiệp thành công, bệnh nhân vẫn trong tình trạng rất nặng do rối loạn nhịp và phù não sau nhiều lần ngừng tuần hoàn. Anh được chuyển về khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, điều trị tích cực với phác đồ an thần, chống loạn nhịp, chống đông và kiểm soát phù não.

Sau 7 ngày theo dõi sát sao, bệnh nhân tỉnh lại, các chỉ số hồi phục tốt, không ghi nhận tổn thương não.

Cứu sống bệnh nhân sau 5 lần ngừng tuần hoàn cho thấy năng lực can thiệp tim mạch và hồi sức cấp cứu ngày càng tiến bộ tại bệnh viện tuyến tỉnh.

Các bác sĩ khuyến cáo, nhồi máu cơ tim là căn bệnh có diễn biến cấp tính và nguy cơ tử vong cao nên cần được chẩn đoán điều trị kịp thời chính xác nhất. Không riêng nhồi máu cơ tim mà còn một số bệnh lý khác: loạn nhịp tim, hở van tim, suy tim…, người bệnh không nên chủ quan với những triệu chứng thoáng qua, vì đó có thể là những dấu hiệu để nhận biết và phát hiện sớm những bệnh lý tim mạch đặc biệt là ở những người có bệnh lý nền như: Tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid, mỡ máu…

Vì vậy, người dân cần thường xuyên kiểm tra khám sức khỏe định kỳ 3-6 tháng/lần để tầm soát phát hiện sớm và điều trị kịp thời những bệnh lý về tim mạch, giúp bảo vệ trái tim khỏe mạnh.