Phẫu thuật cứu sống bệnh nhân 52 tuổi ở Lào Cai tắc ruột hoại tử

Người đàn ông 52 tuổi bị hoại tử ruột non vừa được Bệnh viện Đa khoa khu vực Bát Xát (Lào Cai) cấp cứu thành công.

Trước đó, tối ngày 24/8, Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bát Xát đã tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân Vừ Seo Phà, 52 tuổi, trú tại thôn Pạc Tà, xã A Mú Sung, trong tình trạng đau bụng dữ dội, bụng chướng căng, nôn liên tục và bí trung, đại tiện.

Hiện, sức khỏe của bệnh nhân đã dần hồi phục. Ảnh facebook Bát Xát hội tụ và phát triển

Qua thăm khám và làm các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định, bệnh nhân bị viêm phúc mạc do tắc ruột xoắn, hoại tử ruột non. Ê-kíp đã khẩn trương phẫu thuật và phát hiện đoạn ruột non dài khoảng 90 cm bị hoại tử, không còn khả năng hồi phục, buộc phải cắt bỏ và nối lại ruột non. Sau hơn 3 giờ thực hiện, ca mổ thành công, bệnh nhân Vừ Seo Phà đã qua cơn nguy kịch, hiện đang được chăm sóc và theo dõi hậu phẫu tích cực.

Cấp cứu 1 ca hoại tử ruột non. Ảnh facebook Bát Xát hội tụ và phát triển/ Tuyên giáo Bát Xát

Các bác sĩ cảnh báo, tắc ruột là bệnh lý nguy hiểm, có thể gây hoại tử ruột, nhiễm trùng ổ bụng, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời. Người dân cần chú ý các dấu hiệu như: Đau bụng dữ dội từng cơn, bụng chướng căng, nôn mửa liên tục, bí trung tiện, bí đại tiện, kèm sốt, mất nước, mệt lả.

Khi có những biểu hiện trên, tuyệt đối không tự ý dùng thuốc giảm đau, thuốc nhuận tràng hay chườm nóng. Thay vào đó, hãy đến cơ sở y tế gần nhất, để được thăm khám và điều trị kịp thời. Phát hiện sớm – xử trí kịp thời chính là chìa khóa cứu sống người bệnh, hạn chế những biến chứng nguy hiểm