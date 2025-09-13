Hà Nội

Video

Người đàn ông gây rối, tấn công người đi đường ở TP.HCM

Người đàn ông có hành vi chặn xe, tấn công người đi đường và đe dọa tài xế ô tô trên địa bàn phường Tân Định đã bị cơ quan công an bắt khẩn cấp.

Trường Hân t/h

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ngày 7/9 cho biết, đơn vị đã bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Thanh Sơn (41 tuổi, ngụ tại phường Xuân Hoà) để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Người đàn ông liên tục tông vào đuôi một xe ô tô đang di chuyển trên đường

Theo công an, vào khoảng 13 giờ 20 ngày 4/9, tại đường Trần Nhật Duật, anh N.C.T (32 tuổi) đang đi xe máy thì bị một người đàn ông say xỉn chặn đầu xe, chửi bới và dùng cùi chỏ tấn công liên tiếp vào vùng đầu và mặt. Anh T. phải chạy vào một trung tâm y tế gần đó để thoát thân và đến trình báo công an.

Người đàn ông gây rối, tấn công người đi đường

Công an phường Tân Định phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng truy tìm đối tượng. Đến 21 giờ 30 ngày 5/9, lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng tại nhà riêng. Danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Thanh Sơn (41 tuổi, ngụ tại phường Xuân Hoà).

Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận sau khi uống rượu bia, y đã vô cớ chặn đường, đánh anh T. Chưa dừng lại, Sơn còn tiếp tục đuổi theo, cố tình va chạm nhiều lần vào một chiếc ô tô trên đường Phan Đình Phùng rồi chửi bới, hăm dọa tài xế.

Công an nhận định: “Hành vi manh động và côn đồ của Nguyễn Thanh Sơn đã gây hoang mang, bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương".

#Nguyễn Thanh Sơn #gây rối trật tự #TP.HCM #tấn công đường phố #đánh người #bạo lực

