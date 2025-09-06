Công an Thanh Hóa đang xác minh vụ một người đàn ông đột nhập nhà dân, mắc kẹt khi chui qua lỗ thông gió khiến dân mạng xôn xao.

Cip ghi lại người đàn ông đột nhập nhà dân bị mắc kẹt khi chui qua lỗ thông gió khiến dân mạng xôn xao.

Ngày 6/9, thông tin từ Công an phường Hải Bình (Công an Thanh Hóa) cho biết, đơn vị đang xác minh vụ một người đàn ông đột nhập nhà dân, mắc kẹt khi chui qua lỗ thông gió khiến dân mạng xôn xao.

Theo như đoạn clip gây xôn xao trên mạng xã hội thì sự việc xảy ra vào sáng 5/9, ghi lại cảnh người đàn ông cởi trần khi đột nhập vào nhà dân và bị mắc kẹt khi chui qua lỗ thông gió, phần thân lọt vào trong, riêng hai chân mắc kẹt do vướng kính lỗ thông gió.

Nhận tin báo từ người dân, cơ quan chức năng đã có mặt, phối hợp đưa người này xuống an toàn. Vụ việc được bàn giao cho cơ quan Công an để điều tra làm rõ.

Nguồn tin từ công an phường Hải Bình thông tin, trên mạng xã hội nói người này “trộm cắp tài sản” là chưa chính xác vì chưa có dấu hiệu dịch chuyển tài sản.

Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục làm rõ hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác, ngoài ra danh tính người đàn ông chưa được cung cấp.