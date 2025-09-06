Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Người đàn ông đột nhập nhà dân bị mắc kẹt khi chui qua lỗ thông gió

Công an Thanh Hóa đang xác minh vụ một người đàn ông đột nhập nhà dân, mắc kẹt khi chui qua lỗ thông gió khiến dân mạng xôn xao.

Thanh Hà
Cip ghi lại người đàn ông đột nhập nhà dân bị mắc kẹt khi chui qua lỗ thông gió khiến dân mạng xôn xao.

Ngày 6/9, thông tin từ Công an phường Hải Bình (Công an Thanh Hóa) cho biết, đơn vị đang xác minh vụ một người đàn ông đột nhập nhà dân, mắc kẹt khi chui qua lỗ thông gió khiến dân mạng xôn xao.

Theo như đoạn clip gây xôn xao trên mạng xã hội thì sự việc xảy ra vào sáng 5/9, ghi lại cảnh người đàn ông cởi trần khi đột nhập vào nhà dân và bị mắc kẹt khi chui qua lỗ thông gió, phần thân lọt vào trong, riêng hai chân mắc kẹt do vướng kính lỗ thông gió.

Nhận tin báo từ người dân, cơ quan chức năng đã có mặt, phối hợp đưa người này xuống an toàn. Vụ việc được bàn giao cho cơ quan Công an để điều tra làm rõ.

Nguồn tin từ công an phường Hải Bình thông tin, trên mạng xã hội nói người này “trộm cắp tài sản” là chưa chính xác vì chưa có dấu hiệu dịch chuyển tài sản.

Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục làm rõ hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác, ngoài ra danh tính người đàn ông chưa được cung cấp.

#Thanh Hóa #Công an #xác minh #mắc kẹt #lỗ thông gió #đột nhập

Bài liên quan

Xã hội

Bắt 2 đối tượng đột nhập xe ô tô "cuỗm" hơn 7 triệu đồng ở Đà Nẵng

Cạy cửa ô tô đậu trước nhà dân, 2 đối tượng ở TP Đà Nẵng lẻn vào xe trộm hơn 7 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Ngày 5/9, thông tin từ Công an phường Thanh Khê (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa điều tra làm rõ và tạm giữ hai đối tượng Trần Duy Anh (16 tuổi, trú phường Sơn Trà) và Nguyễn Phương Nam (16 tuổi, trú phường Hòa Cường) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 3/9 ông P.G.L (42 tuổi, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đã đến Công an phường Thanh Khê trình báo việc bị kẻ gian lấy mất khoảng hơn 7 triệu đồng để trong hộc cốp xe ô tô khi đỗ trước nhà trên đường Bầu Trảng 1, phường Thanh Khê.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt “nóng” đối tượng đột nhập cửa hàng Thế giới di động trộm hàng loạt Iphone

Do thiếu tiền tiêu xài, Nguyễn Văn Vọng (Hà Tĩnh) đã đột nhập cửa hàng Thế giới di động lấy trộm 05 điện thoại di động Iphone, 01 máy tính bảng...

Ngày 30/8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Vọng (SN 1986 ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “ trộm cắp tài sản”.

Trước đó, ngày 9/8, Công an phường Thành Sen nhận được tin báo của quản lý cửa hàng Thế giới di động (số 160, đường Hà Huy Tập, phương Thành Sen) về việc bị kẻ gian đột nhập lấy đi một số điện thoại di động và máy tính bảng, trị giá gần 150 triệu đồng.

Xem chi tiết

Xã hội

Đối tượng đột nhập nhà kho “cuỗm” số lượng lớn ống đồng sa lưới

Sau 2 giờ đột nhập lấy đi số lượng lớn ống đồng, tổng trị giá hơn 100 triệu đồng, Nguyễn Xuân Văn ở xã Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã bị lực lượng Công an bắt giữ.

Ngày 17/8, thông tin từ Công an phường Nam Sầm Sơn (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ các đối tượng trộm cắp sau 2 giờ lập chuyên án.

Theo thông tin, khoảng 14h ngày 15/8, kho vật tư thi công điều hòa của một công dân trú tại Tổ dân phố 1 Quảng Minh, phường Nam Sầm Sơn bị kẻ gian đột nhập lấy đi số lượng lớn ống đồng, tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới