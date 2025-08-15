Hà Nội

Sống Khỏe

Người đàn ông cấp cứu với mức đường huyết nguy cấp

Người đàn ông ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng nguy hiểm do tăng đường huyết quá cao.

Bình Nguyên

Ông H.V.N (51 tuổi, trú tại Khương Trung, Hà Nội) được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương trong tình trạng tăng đường huyết và ceton niệu. Một tuần trước khi nhập viện, bệnh nhân thấy người mệt mỏi, khát nước, uống nhiều, tiểu nhiều...

Bệnh nhân N. bị tăng huyết áp, xuất huyết não cách đây 10 năm và để lại di chứng yếu nửa người phải và rối loạn ngôn ngữ. Bệnh nhân không tuân thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ, chỉ dùng thuốc một năm sau đó tự ý ngừng.

Trước đây, ông N. có thói quen hút thuốc lá và uống rượu mỗi ngày (trung bình 1 bao thuốc và 200ml rượu) liên tục trong 20 năm. Bệnh nhân chỉ bỏ hoàn toàn thói quen sinh hoạt không lành mạnh này sau khi đột quỵ xảy ra.

Khoảng một tuần trước nhập viện, ông N. mệt mỏi và bắt đầu xuất hiện triệu chứng khát nước, uống nhiều, tiểu nhiều.

1-8952.jpg
Bệnh nhân nhập viện cấp cứu. Ảnh: BVCC/Nguồn Vietnamet.

Ngày 4/8, bệnh nhân được gia đình đưa vào một bệnh viện khi có dấu hiệu mệt mỏi nhiều hơn, đau nhức bụng, khó thở kèm theo buồn nôn và nôn nhiều lần sau đó chuyển đến Bệnh viện Nội tiết Trung ương.

Lúc này, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được nhưng đường huyết đo được là 20,4 mmol/L mức rất cao, nguy hiểm tới tính mạng.

Thạc sĩ, bác sĩ Bùi Mạnh Tiến - Khoa Cấp cứu cho biết, các kết quả xét nghiệm máu cho thấy đường huyết của bệnh nhân đã tăng từ rất lâu trước đó mà không được phát hiện và đang có dấu hiệu tổn thương chức năng thận.

Ông N. được điều trị tích cực bằng bù dịch, cân bằng điện giải, tiêm insulin, kiểm soát huyết áp và thuốc hạ mỡ máu.

Bác sĩ Tiến khuyến cáo người trưởng thành cần thường xuyên kiểm tra đường huyết, huyết áp đúng cách để phát hiện sớm bệnh. Không tự ý dừng thuốc, thay đổi thuốc, tăng hoặc giảm liều.

Đối với người bệnh phải có chế độ ăn hợp lý: Hạn chế uống rượu, bia, ngừng hoàn toàn việc hút thuốc lá hoặc thuốc lào, tăng cường tập thể dục… Khi thấy có các dấu hiệu bất thường phải tới ngay cơ sở y tế để được kiểm tra và điều trị kịp thời.

Ảnh minh hoạ/Nguồn Internet

Các dấu hiệu bệnh tiểu đường

Không chỉ nước tiểu của người bị tiểu đường có sự thay đổi mà cơ thể bệnh nhân còn có thể xảy ra nhiều bất thường khác. Dưới đây là một số dấu hiệu giúp bạn nhận biết sớm bệnh tiểu đường:

Đói, mệt mỏi: Đây là biểu hiện rất phổ biến của bệnh tiểu đường. Bệnh nhân đã ăn uống đầy đủ nhưng cơ thể không sử dụng đường máu một cách hiệu quả để các tế bào có thể tạo ra năng lượng. Đó chính là lý do bệnh nhân hay cảm thấy mệt và đói, thậm chí ngay khi vừa ăn xong.

Đi tiểu thường xuyên, khát nước: Khi càng đi tiểu nhiều lần, người bệnh lại càng cảm thấy khát nước hơn.

Khô miệng, ngứa da: Có thể do đi tiểu nhiều lần nên người bệnh dễ có cảm giác bị khô miệng, khó chịu. Bên cạnh đó, lượng đường máu cao cũng là nguyên nhân gây ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh và tuần hoàn, dẫn đến tình trạng ngứa da.

Nhìn mờ: Bệnh tiểu đường có thể gây ảnh hưởng đến mạch máu và các dây thần kinh trong mắt, từ đó gây ra những vấn đề về thị lực. Người bệnh có thể bị giảm tầm nhìn, nhìn mờ.

Vết thương hở lâu lành: Nếu thấy vết thương lâu lành hơn bình thường, thậm chí vết cắt không lành thì bạn nên đi khám sớm vì đây rất có thể là dấu hiệu của bệnh tiểu đường.

Gầy sút cân nhanh: Việc sụt cân nhanh chóng có thể là một dấu hiệu của bệnh tiểu đường, đặc biệt là ở người mắc bệnh tiểu đường type 1, và đôi khi ở người mắc tiểu đường type 2. Khi cơ thể không sản xuất đủ insulin hoặc không sử dụng insulin hiệu quả, glucose không thể đi vào tế bào để tạo năng lượng, dẫn đến việc cơ thể phải đốt cháy chất béo và cơ bắp để bù đắp năng lượng, gây ra sụt cân.

Mất cảm giác hoặc tê ở tay và chân cũng có thể là biểu hiện của bệnh tiểu đường.

