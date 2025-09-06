Hà Nội

Người dân Hà Nội hối hả đi chợ Rằm tháng 7 từ sáng tinh mơ

Kinh doanh

Người dân Hà Nội hối hả đi chợ Rằm tháng 7 từ sáng tinh mơ

Từ sáng sớm ngày Rằm tháng 7, chợ Hàng Bè (Hoàn Kiếm, Hà Nội) rộn ràng không khí mua sắm.

Thiên Anh
Theo thông lệ hằng năm, cứ đến tháng 7 âm lịch, các gia đình thường cúng rằm tại nhà từ mùng 10. Những ngày cận rằm, không khí tại các chợ dân sinh trở nên sôi động khác thường, sức mua sắm các đồ lễ cúng cũng tăng mạnh, giá cả nhiều mặt hàng gấp đôi ngày thường.
Ghi nhận tại chợ Hàng Bè (Hà Nội) vào sáng 15 âm lịch (đúng rằm tháng 7), ngay từ sớm, các lối đi ở chợ đã khá đông đúc.
Chợ Hàng Bè nổi tiếng tấp nập kẻ bán người mua với đa dạng mọi mặt hàng cho ngày lễ, cộng thêm thời tiết nắng ráo, các bà nội trợ tranh thủ chọn gà, xôi, hoa quả để cúng sớm, tránh cảnh chật kín người mua trong ngày rằm.
Đắt khách nhất chợ vẫn là gà cánh tiên ngậm hoa hồng, không có giá dưới 500.000 đồng/con. Xôi từ 40.000 - 60.000 đồng/đĩa, chim quay khoảng 130.000 đồng/con; gà ngậm hoa hồng nặng hơn 2kg dao động 400.000 - 500.000 đồng/con.
Ngoài ra, các món làm sẵn chuẩn bị cho mâm cỗ cúng cũng được nhiều gia đình lựa chọn như canh bóng, nem rán,... cũng được bày bán rất nhiều tại chợ.
Theo chia sẻ từ một tiểu thương bán cau trầu, hoa tươi tại chợ Hàng Bè, năm nay sức mua tăng rõ rệt, người dân đến mua rất đông. Chỉ sau mùng 10/7 âm lịch, sức mua đã tăng lên, đắt khách nhất vẫn là các mặt hàng được đặt trước, tới đúng ngày shipper sẽ vận chuyển tận nơi.
Để chuẩn đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân, đặc biệt trong những ngày cận rằm, đa phần các tiểu thương bán gà lễ lâu năm tại chợ Hàng Bè phải dậy từ 2h sáng để làm hàng.
Cũng vào đúng ngày rằm tháng 7, mức mua sắm của một gia đình trên dưới 2 triệu đồng là có một mâm cỗ cúng tươm tất. Đối với các gia đình không có nhiều thời gian chuẩn bị, có thể chọn mâm cỗ 9 món bày sẵn với giá từ 1,5 triệu đồng trở lên.
Khác với sự tấp nập của các khu chợ ẩm thực, khu vực bán vàng mã lại rơi vào cảnh ảm đạm. Các mặt hàng 'hóa cho người âm' đa dạng mẫu mã nhưng thiếu khách mua.
Ghi nhận của PV tại phố Hàng Mã đa phần các cửa hàng kinh doanh đồ vàng mã đều khá ế ẩm.
Thiên Anh
