Người đại diện pháp luật của Bảo Tín Minh Châu giờ là ai?

Từ ngày 28/10/2024, ông Vũ Minh Châu không còn là người đại diện pháp luật của Bảo Tín Minh Châu, thay vào đó là bà Phạm Lan Anh.

Như đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hà Nội) đã khởi tố ông Vũ Minh Châu (73 tuổi), người sáng lập thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng tội danh, cơ quan Công an cũng khởi tố 3 người khác ở Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, gồm: Vũ Minh Tú, Trưởng ban Trợ lý độc lập và nhân viên kế toán về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo tìm hiểu, Bảo Tín Minh Châu được xem là một trong những thương hiệu có lịch sử phát triển lâu năm trong lĩnh vực chế tác và kinh doanh vàng. Trên website chính thức, Bảo Tín Minh Châu cho biết sau hơn 30 năm phát triển, đã có 4 cơ sở kinh doanh tại Hà Nội và 200 đại lý trên toàn quốc.

Bảo Tín Minh Châu do ông Vũ Minh Châu làm Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật. Theo báo cáo trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Bảo Tín Minh Châu có vốn điều lệ 400 tỷ đồng, tính đến ngày 26/1, trong đó ông Vũ Minh Châu nắm hơn 97% cổ phần. Tuy nhiên, từ 28/10/2024, ông Vũ Minh Châu không còn là người đại diện pháp luật của Bảo Tín Minh Châu, thay vào đó là bà Phạm Lan Anh giữ chức Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của doanh nghiệp này.

Trong lần đăng tải thông cáo báo chí gần đây nhất vào ngày 25/3/2026 cũng cho thấy, thông cáo được ký bởi bà Phạm Lan Anh. Động thái này diễn ra sau khi (đầu giờ chiều 25/3) lực lượng công an xuất hiện ra vào tại 4 cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu, và mang đi nhiều thùng hồ sơ, tài liệu đi. Các cơ sở của Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội cũng đồng đồng loạt tạm ngừng giao dịch khiến nhiều khách hàng phải ra về.

Trong thông cáo, bà Lan Anh nhấn mạnh, cam kết đầy đủ các tiêu chuẩn về tuổi vàng, khối lượng và chất lượng khi bán ra cho khách hàng, theo đúng quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Công an TP Hà Nội cho biết, từ nửa cuối năm 2024 đến nay, để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, ông Vũ Minh Châu chỉ đạo Vũ Minh Tú và các nhân viên trong công ty xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro, đồng thời chuyển sang sử dụng hệ thống Excel cùng phần mềm bán hàng Fox AI để quản lý, theo dõi việc mua bán hàng hóa, dữ liệu được bộ phận kế toán lọc, kiểm tra, tổng hợp lại trước khi đẩy lên phần mềm kế toán Misa để kê khai báo thuế.

Từ dữ liệu được trích xuất trong giai đoạn 2020-2023 trên phần mềm Hivi của Công ty, bước đầu cơ quan điều tra xác định: Doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020 đến năm 2023 khoảng 13.700 tỷ đồng và chênh lệch so với báo cáo thuế của công ty ước tính 9.700 tỷ đồng. Việc này bị cho rằng gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là khoảng 150 tỷ đồng.

Chiều 6/4, trong thông cáo phát đi, Bảo Tín Minh Châu cho biết, trước các thông tin được đăng tải gần đây liên quan đến một số cá nhân trong ban lãnh đạo của doanh nghiệp này, Bảo Tín Minh Châu cho biết, Công ty đã và đang phối hợp nghiêm túc, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Hoạt động kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu hiện vẫn diễn ra bình thường và thông suốt. Những năm gần đây, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã kiện toàn bộ máy quản trị, vận hành theo hướng độc lập, minh bạch và chuyên nghiệp. Từ tháng 10/2024, bà Phạm Lan Anh là Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Mọi nghĩa vụ tài chính, quyền lợi của Quý khách hàng và đối tác vẫn luôn được đảm bảo thực hiện đầy đủ theo đúng quy định.

Toàn bộ sản phẩm vàng bạc đá quý của Bảo tín Minh Châu luôn đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về tuổi vàng, khối lượng và chất lượng.

“Sau khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng, Bảo Tín Minh Châu cam kết khắc phục và nghiêm túc tuân thủ nghiêm ngặt hơn nữa những quy định của pháp luật với mục tiêu cao nhất là ổn định hoạt động, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tiếp tục đóng góp vào ngân sách nhà nước, góp phần phát triển kinh tế, an sinh xã hội và đảm bảo việc làm cho người lao động”, thông cáo của Bảo Tín Minh Châu nêu.

Vụ án đang tiếp tục được Công an Hà Nội điều tra mở rộng.

