Người có từ 2 con đẻ trở lên được ưu tiên mua, thuê nhà ở xã hội

Luật Dân số quy định ưu tiên mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở đối với người có từ 02 con đẻ trở lên.

Sáng 10/12, Quốc hội chính thức thông qua Luật Dân số với tuyệt đại đa số đại biểu bấm nút tán thành.

Luật Dân số nêu rõ biện pháp để duy trì mức sinh thay thế, bao gồm:

Trường hợp sinh con thứ hai, thời gian nghỉ thai sản đối với lao động nữ là 07 tháng; lao động nam là 10 ngày làm việc khi vợ sinh con;

Hỗ trợ tài chính khi sinh con đối với phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người;

Hỗ trợ tài chính khi sinh con đối với phụ nữ ở tỉnh, thành phố có mức sinh dưới mức sinh thay thế;

Hỗ trợ tài chính khi sinh con đối với phụ nữ sinh đủ 02 con trước 35 tuổi;

Ưu tiên mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở đối với người có từ 02 con đẻ trở lên;

Biện pháp khác do Chính phủ quyết định.

Ngoài ra, Luật Dân số cũng đưa ra quy định về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Theo đó, khuyến khích đưa nội dung không trọng nam hơn nữ, không lựa chọn giới tính khi sinh vào hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.

Đình chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người có hành vi thông báo, tiết lộ giới tính thai nhi để phá thai. Việc đình chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thực hiện theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

Định kỳ hằng năm cơ quan thống kê trung ương công bố tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh để Chính phủ, chính quyền địa phương cấp tỉnh xây dựng, thực hiện biện pháp can thiệp phù hợp...

Luật Dân số có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2026.