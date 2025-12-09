Đề nghị xem xét trách nhiệm người đứng đầu trong tiếp công dân

Uỷ ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội đề nghị xem xét trách nhiệm đối với những trường hợp chưa thực hiện tốt trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu.

Sáng 9/12, Quốc hội nghe các báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2025.

ĐƠN THƯ GỬI ĐẾN CÁC CƠ QUAN CỦA QUỐC HỘI VÀ ĐOÀN ĐBQH GIẢM

Trình bày báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2025, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình cho biết: Trong năm 2025, tình hình công dân gửi đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội có chiều hướng giảm so với năm 2024. Tuy nhiên, số đoàn đông người đến nơi tiếp công dân của các Đoàn đại biểu Quốc hội tăng 62 lượt đoàn so với năm 2024.

Trong kỳ báo cáo, các cơ quan đã tiếp 4.992 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về 4.473 vụ việc và có 293 lượt đoàn đông người, giảm 135 vụ việc nhưng tăng 59 đoàn đông người so với năm 2024.

Qua tiếp công dân, các cơ quan đã ban hành 634 văn bản chuyển đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; hướng dẫn bằng văn bản đối với 244 đơn; trực tiếp giải thích, thuyết phục, vận động 3.244 lượt công dân chấp hành các bản án, kết luận, quyết định giải quyết của cơ quan có thẩm quyền.

Cũng theo ông Dương Thanh Bình, các cơ quan nhận được tổng số 30.305 đơn thư của công dân gửi đến, giảm 1.907 đơn so với năm 2024. Qua nghiên cứu 6.256 đơn đủ điều kiện xử lý, các cơ quan đã chuyển 3.369 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; ban hành văn bản hướng dẫn, trả lời công dân đối với 1.450 đơn; tiếp tục nghiên cứu 1.010 đơn.

Trên cơ sở nghiên cứu nội dung đơn thư của công dân gửi đến và kết quả giải quyết, trả lời của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các cơ quan của Quốc hội đã thực hiện đôn đốc, theo dõi và giám sát việc giải quyết đối với 260 vụ việc.

Theo các báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, các cơ quan đã nhận được 595 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân do các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội chuyển đến. Đến nay, các cơ quan đã xem xét, giải quyết và trả lời được 343 vụ việc, đang tiếp tục giải quyết đối với 252 vụ việc.

XEM XÉT TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TRONG TIẾP CÔNG DÂN

Báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành chính năm 2025, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết, các cơ quan hành chính đã tiếp 340.720 lượt, với tổng số người được tiếp là 382.843 người về 283.615 vụ việc, có 4.075 đoàn đông người.

Các cơ quan hành chính đã xử lý 491.010/509.841 đơn tiếp nhận; có 411.192 đơn đủ điều kiện xử lý, chiếm 80,7% tổng số đơn đã xử lý. Các cơ quan hành chính đã giải quyết 23.783/30.993 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 76,7%.

Tuy nhiên, Tổng Thanh tra Chính phủ cho rằng, trong công tác tiếp công dân, mặc dù đã chuyển biến tốt hơn so với trước nhưng ở một số bộ, ngành, địa phương cấp xã vẫn chưa bảo đảm số ngày tiếp công dân của thủ trưởng theo quy định; tỷ lệ ủy quyền tiếp công dân ở các bộ còn cao (chiếm 66%); trình độ, kỹ năng và chuyên môn nghiệp vụ của một số cán bộ tiếp công dân còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới.

Về vấn đề này, báo cáo thẩm tra của Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Dương Thanh Bình đề nghị Chính phủ bổ sung làm rõ lý do của việc chấp hành quy định về tiếp công dân của người đứng đầu bộ, ngành để phát huy, biểu dương đối với những nơi chấp hành tốt và chấn chỉnh, xem xét trách nhiệm đối với những trường hợp chưa thực hiện tốt trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu.