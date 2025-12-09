Lo lắng tình trạng sử dụng công nghệ cao, lừa đảo tinh vi trên mạng

Các vụ việc cho thấy tính chất đặc biệt nguy hiểm, thủ đoạn tinh vi và quy mô ngày càng lớn của tội phạm lừa đảo công nghệ cao.

Ngày 9/12, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2025.

LO LẮNG TỘI PHẠM CÔNG NGHỆ CAO, LỪA ĐẢO TRÊN MẠNG

Tham gia góp ý kiến, ĐBQH Nguyễn Thị Thủy (đoàn Thái Nguyên) cho biết, thời gian qua đã khởi tố hàng loạt các hành vi côn đồ hung hãn, như vụ đánh shipper giao hàng tại Hà Nội hay là vụ dùng thắt lưng da đánh và bắt tài xế quỳ giữa đường ở Nghệ An. Song song với đó, mở hàng loạt các đợt cao điểm để tấn công trấn áp tội làm hàng giả … đã có những tác dụng răn đe, phòng ngừa.

Theo đại biểu, mặc dù tỉ lệ tội phạm năm nay giảm sâu song người dân vẫn cảm thấy lo lắng trước tình hình lợi dụng công nghệ cao để phạm tội, lừa đảo trên không gian mạng, dụ dỗ việc nhẹ lương cao để đưa người qua biên giới và sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh.

Do đó, nữ đại biểu kiến nghị Bộ Công an tiếp tục phát huy những thành quả trong thời gian qua, liên tục mở các đợt cao điểm để trấn áp, tấn công mạnh các loại tội phạm này.

Cùng với đó, trong bối cảnh thực hiện đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tổ chức lại hệ thống các cơ quan trong hệ thống các cơ quan tư pháp, bà Thủy kiến nghị với các ngành tố tụng Trung ương tập trung trong công tác kiểm tra.

"Đặc biệt, kiểm tra về trình độ nghiệp vụ để kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, thiếu sót của cán bộ ở cơ sở để kịp thời có các giải pháp tháo gỡ kịp thời", bà Thủy nêu.

Cũng quan tâm vấn đề này, ĐBQH Nguyễn Hữu Thông (Lâm Đồng) cho rằng, công tác ngăn chặn tội phạm, đặc biệt là tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng, vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của người dân.

Thực tế cho thấy số vụ lừa đảo qua hình thức giả mạo ngân hàng, cơ quan công an, tòa án, đầu tư tài chính hay mua bán trực tuyến vẫn diễn ra với tần suất cao. Nhiều nạn nhân mất trắng tài sản tích lũy cả đời, thậm chí rơi vào cảnh nợ nần, bế tắc.

Không ít vụ việc, nạn nhân đã kịp thời trình báo cơ quan chức năng, nhưng việc truy vết dòng tiền, xác định đối tượng cầm đầu và thu hồi tài sản vẫn gặp rất nhiều trở ngại do các đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ, ví điện tử ảo, máy chủ đặt ở nước ngoài, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia.

“Đây là vấn đề được cử tri và Nhân dân đặc biệt quan tâm trong thời gian qua”, đại biểu Nguyễn Hữu Thông nhấn mạnh.

Theo đại biểu, tình hình tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông những năm gần đây được các ngành chức năng kiên quyết xử lý và có xu hướng giảm (11,53%), nhưng tính chất, mức độ nguy hiểm còn phức tạp, tinh vi và thiệt hại lớn.

Điển hình như vụ Phó Đức Nam, cùng đồng phạm lừa đảo đầu tư tài chính, chiếm đoạt hơn 5.000 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên cả nước. Vụ đường dây lừa đảo xuyên biên giới do Công an tỉnh Bắc Ninh triệt phá, đặt “trụ sở” tại nước ngoài, các đối tượng chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 nạn nhân.

Hoặc trong vụ đường dây lừa đảo quy mô rất lớn do Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, các đối tượng điều hành từ nước ngoài nhưng sử dụng hàng nghìn tài khoản ngân hàng trong nước để rút tiền.

“Các vụ việc trên cho thấy tính chất đặc biệt nguy hiểm, thủ đoạn tinh vi và quy mô ngày càng lớn của tội phạm lừa đảo công nghệ cao, đồng thời cũng phản ánh những khó khăn rất lớn trong công tác phát hiện, điều tra, xử lý và thu hồi tài sản cho người bị hại”, đại biểu Nguyễn Hữu Thông nói.

Để nhân dân an tâm, an toàn khi thực hiện các giao dịch trên môi trường số, công dân số và không bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, ĐBQH Nguyễn Hữu Thông kiến nghị Chính phủ cần tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp trọng tâm.

Đó là hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tội phạm công nghệ cao, bảo vệ dữ liệu cá nhân, quản lý nền tảng số và trung gian thanh toán; tăng cường đầu tư nguồn lực, trang thiết bị, đào tạo chuyên sâu cho lực lượng chuyên trách; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong truy vết, thu hồi tài sản xuyên biên giới.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, trang bị kỹ năng phòng, chống lừa đảo cho người dân; siết chặt quản lý sim rác, tài khoản ngân hàng không chính chủ, thanh tra các nền tảng có nguy cơ cao phát sinh lừa đảo

TỘI PHẠM LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM DIỄN RA TRONG THỜI GIAN DÀI

ĐBQH Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) cho hay, mặc dù tội phạm vi phạm pháp luật về trật tự xã hội giảm sâu nhưng một số tội phạm tăng như: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng, hiếp dâm, sản xuất mua bán hàng giả, trốn thuế, gây ô nhiễm môi trường, có những vụ án giết người rất dã man, gây phẫn nộ, lo lắng trong dân.

Tội phạm về vị thành niên giảm nhiều, nhưng có tính chất manh động, coi thường pháp luật. Đạo đức học đường, bạo lực thầy thuốc vẫn còn xảy ra, số người nghiện ma túy vẫn còn ở mức cao, tội phạm diễn biến phức tạp.

Tội phạm về lĩnh vực an toàn thực phẩm diễn ra thời gian dài mới phát hiện, có sự tiếp tay của người nổi tiếng. Hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng trong thực phẩm, mỹ phẩm gây bất an, lo lắng trong dân và có sự tiếp tay của cán bộ nội bộ chuyên ngành để trục lợi.

Thời gian tới, đại biểu đề xuất tập trung công tác giáo dục, tuyên truyền, phòng ngừa các loại tội phạm trên cả nước, nhất là địa bàn trọng điểm về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội như đô thị, nông thôn, biên giới.

Nêu cao ý thức trách nhiệm của hệ thống chính trị về giáo dục giới, nhất là thanh niên, phụ nữ, giáo dục con em, người thân tránh xa thói hư tật xấu như ma túy, a dua, đua đòi...

Chủ động triển khai các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tấn công trấn áp các loại tội phạm trên các lĩnh vực, nhất là loại tội phạm dư luận, người dân quan tâm như: Công nghệ cao, tội phạm có tổ chức đánh bạc, lừa đảo qua mạng làm nhiều người tiền mất tật mang, gia đình ly tán; gây rối trật tự công cộng, cướp giật, chống trả người thi hành công vụ; tội phạm về môi trường, hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, thực phẩm bẩn, nguy gây nguy hại cho người tiêu dùng và lứa tuổi học sinh, mầm non, tiểu học.

"Đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về loại tội phạm, phòng chống cháy nổ nghiêm trọng, gây chết người, trật tự an toàn giao thông gây phản cảm như lạng lách, đánh võng, vượt ẩu, lấn lề, vượt đèn đỏ, xem thường cảnh sát giao thông, hạn chế xử lý hình sự hóa dân sự, tạm giam, tạm giữ đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật", ông Hòa nói.

Cùng với đó, đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cụ thể là tăng cường lực lượng đủ mạnh cho công an ở xã, phường, nhất là điều tra viên có kinh nghiệm thực tiễn, am hiểu pháp luật chuyên sâu, trang bị cơ sở vật chất, phương tiện nghiệp vụ đầy đủ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và phòng, chống tội phạm.