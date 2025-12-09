Cần xem xét lại mức thuế đối với phân bón

ĐBQH đề nghị điều chỉnh chính sách thuế VAT để giải quyết triệt bất cập, trong đó chuyển phân bón về lại đối tượng không chịu thuế VAT.

Chiều 9/12, tiếp tục chương trình kỳ họp, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Tham gia thảo luận, đại biểu Trần Văn Lâm (đoàn Bắc Ninh) cho rằng, các đề xuất sửa đổi lần này đã giải quyết đúng những điểm nghẽn mà người dân và doanh nghiệp mong chờ, từ đơn giản hóa thủ tục đến chống gian lận thuế.

Tuy nhiên, ông Lâm cũng chỉ ra sự thiếu nhất quán trong chính sách thuế giữa hai mặt hàng đầu vào quan trọng của nông nghiệp là thức ăn chăn nuôi và phân bón.

Trong khi thức ăn chăn nuôi được đề xuất thuộc diện không chịu thuế, nhưng vẫn được khấu trừ đầu vào, thì phân bón lại từng được quyết định chịu thuế 5% để đạt mục đích tương tự, gây lo ngại tăng chi phí cho nông dân.

Từ thực tế này, đại biểu Lâm kiến nghị cần có sự công bằng trong cách ứng xử thuế để hỗ trợ tối đa cho người làm nông nghiệp.

"Tôi đề nghị Quốc hội và Chính phủ cùng với việc điều chỉnh chính sách thuế VAT lần này cần xem xét giải quyết triệt để bất cập trên, đó là chuyển phân bón về lại đối tượng không chịu thuế VAT", ông Lâm nói.

Ngoài ra, ông cũng lưu ý về sự bất bình đẳng khi hộ kinh doanh cá thể phải nộp thuế khoán 1% trên doanh thu, mức mà ông tính toán là cao gấp nhiều lần so với mức thuế bình quân của nền kinh tế, gây thiệt thòi cho nhóm đối tượng yếu thế.

Cùng tham gia thảo luận, đại biểu Tạ Văn Hạ ủng hộ quan điểm cần xem xét lại mức thuế đối với mặt hàng phân bón.

Đại biểu Tạ Văn Hạ phản biện lại lập luận cho rằng tăng thuế để giảm giá bán là thiếu thuyết phục, bởi thuế giá trị gia tăng bản chất là đánh vào người tiêu dùng cuối cùng.

"Không có sản phẩm nào lại đi tăng thuế để giảm giá cả", ông Hạ thẳng thắn nói tại nghị trường.

Nêu việc có những ý kiến lo lắng cho vài nghìn lao động trong ngành sản xuất phân bón, nhưng theo ông Hạ, nếu cứ tăng thuế như vậy thì ảnh hưởng trực tiếp đến mâm cơm của 100 triệu người dân.

Bên cạnh đó, đại biểu Tạ Văn Hạ cũng chia sẻ những khó khăn thực tế của doanh nghiệp nhỏ trong vấn đề hoàn thuế phải vay lãi để nộp thuế trước trong khi quy trình hoàn thuế lại kéo dài và phức tạp.

"Có những việc từ năm 2021 đến bây giờ vẫn còn chưa được hoàn thuế, doanh nghiệp phải vay đưa vào để nộp, phải chịu lãi suất, rất khó khăn và vất vả", ông Hạ nêu bất cập từ thực tiễn.