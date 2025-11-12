Phóng sinh mèo xuống nước để tích công đức ở Trung Quốc gây phẫn nộ

Hơn 1.100 con mèo bị thả xuống hồ Yingzui, Trung Quốc để phóng sinh gây tranh cãi khiến nhiều con mèo bị chết đuối đang tạo ra làn sóng phẫn nộ tại nước này.

Một sự kiện thả phóng sinh mèo ở Trung Quốc, được tổ chức để xây dựng niềm tin về đức hạnh, đã gây ra tranh cãi về hành vi ngược đãi động vật.

Khung cảnh mọi người đang thả mèo ra khỏi lồng trong một hồ chứa.

Đây là bối cảnh của sự kiện ở tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc.

Thả mèo là một nghi lễ Phật giáo truyền thống, trong đó động vật được thả trở lại tự nhiên để rèn luyện lòng từ bi và xây dựng đức hạnh. Khoảng 1.100 con mèo được cho là đã được huy động cho sự kiện này.

Tuy nhiên, khi đột nhiên được thả xuống vùng nước lạ, những con mèo đã quá sợ hãi đến nỗi chúng trèo cây hoặc nhảy xuống nước.

Sáng 2/11, các tình nguyện viên bảo vệ động vật đến hiện trường nhưng nhiều con mèo đã chết hoặc trong tình trạng kiệt sức, SCMP cho biết.

Cảnh sát thành phố Thanh Viễn xác nhận có 10 người tham gia nghi lễ, và khoảng 400 con mèo thực sự được thả, mặc dù nhiều nhân chứng cho rằng số lượng thực tế còn lớn hơn nhiều. Phía công an khẳng định nhóm này “không có dấu hiệu phạm pháp” và thực hiện nghi lễ phóng sinh với mục đích cầu phúc, không nhằm hại động vật.

Thông báo chính thức ngay lập tức khiến dân mạng Trung Quốc phẫn nộ. Một số người đặt câu hỏi về nguồn gốc hàng nghìn con mèo, nghi ngờ chúng có thể bị bắt trộm. Nhiều ý kiến chỉ trích việc gọi đây là “phóng sinh”, cho rằng hành động lùa mèo xuống hồ chẳng khác nào tra tấn, không phải cứu độ.

Các tổ chức bảo vệ động vật kêu gọi chính quyền Trung Quốc siết chặt kiểm soát các hoạt động phóng sinh, đồng thời nhấn mạnh rằng lòng từ bi không thể đi đôi với hành động tàn nhẫn. Sự việc tại hồ Yingzui là lời cảnh báo rằng các nghi lễ truyền thống cần được thực hiện có trách nhiệm, đảm bảo an toàn cho động vật và môi trường.