Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Ngồi thuyền ngắm mùa hoa súng Tam Cốc, du khách say quên lối về

Du lịch

Ngồi thuyền ngắm mùa hoa súng Tam Cốc, du khách say quên lối về

Tam Cốc mùa hoa súng rực hồng, mặt nước và núi đá tạo nên khung cảnh bình yên cuốn hút du khách.

Vân Giang/ Ảnh Tuyên Parafu
Từ tháng 10 đến hết tháng 12, Tam Cốc (Ninh Bình) bước vào thời khắc đẹp nhất trong năm khi hoa súng bắt đầu nở rộ, nhuộm hồng mặt nước và tạo nên khung cảnh nên thơ giữa dãy núi đá vôi kỳ vĩ.
Từ tháng 10 đến hết tháng 12, Tam Cốc (Ninh Bình) bước vào thời khắc đẹp nhất trong năm khi hoa súng bắt đầu nở rộ, nhuộm hồng mặt nước và tạo nên khung cảnh nên thơ giữa dãy núi đá vôi kỳ vĩ.
Không phải ngẫu nhiên nơi đây trở thành điểm hẹn của những người đam mê thiên nhiên và nhiếp ảnh.
Không phải ngẫu nhiên nơi đây trở thành điểm hẹn của những người đam mê thiên nhiên và nhiếp ảnh.
Giữa tiết trời thu se lạnh, hành trình ngồi thuyền trên dòng Ngô Đồng mang đến cảm giác thư thái đặc biệt: tiếng chèo khua nhẹ trên mặt nước, giọng gọi nhau của bà con nông dân vọng qua các khe núi, tiếng dê kêu từ những triền đá, cùng hương hoa súng buổi sớm khiến du khách dễ dàng xiêu lòng trước vẻ bình yên của vùng quê Ninh Bình.
Giữa tiết trời thu se lạnh, hành trình ngồi thuyền trên dòng Ngô Đồng mang đến cảm giác thư thái đặc biệt: tiếng chèo khua nhẹ trên mặt nước, giọng gọi nhau của bà con nông dân vọng qua các khe núi, tiếng dê kêu từ những triền đá, cùng hương hoa súng buổi sớm khiến du khách dễ dàng xiêu lòng trước vẻ bình yên của vùng quê Ninh Bình.
Tam Cốc cách Hà Nội khoảng 100 km, vì vậy du khách có thể xuất phát lúc 5 giờ sáng để kịp tới nơi vào khoảng 7 giờ, nghỉ ngơi và dùng bữa sáng trước khi xuống thuyền vào khung giờ lý tưởng 7h30–8h. Đây cũng là thời điểm hoa nở đẹp nhất trong ngày, sắc hồng lan rộng, ánh sáng dịu và mặt nước còn trong vắt.
Tam Cốc cách Hà Nội khoảng 100 km, vì vậy du khách có thể xuất phát lúc 5 giờ sáng để kịp tới nơi vào khoảng 7 giờ, nghỉ ngơi và dùng bữa sáng trước khi xuống thuyền vào khung giờ lý tưởng 7h30–8h. Đây cũng là thời điểm hoa nở đẹp nhất trong ngày, sắc hồng lan rộng, ánh sáng dịu và mặt nước còn trong vắt.
Giá vé thuyền hiện khoảng 250.000 đồng/người; nếu đi lẻ sẽ được ghép thuyền, còn hai người có thể thuê một thuyền riêng (tối đa bốn khách). Mỗi chuyến kéo dài hơn hai giờ, đưa du khách len lỏi qua những thung nước phẳng lặng, uốn quanh các vách núi đá sừng sững.
Giá vé thuyền hiện khoảng 250.000 đồng/người; nếu đi lẻ sẽ được ghép thuyền, còn hai người có thể thuê một thuyền riêng (tối đa bốn khách). Mỗi chuyến kéo dài hơn hai giờ, đưa du khách len lỏi qua những thung nước phẳng lặng, uốn quanh các vách núi đá sừng sững.
Khác với vẻ rực rỡ của đồng lúa vàng tháng 5, hoa súng không nở đồng loạt mà lác đác từ tháng 10 đến tháng 12. Nhưng chính điều đó khiến Tam Cốc luôn giữ được vẻ tươi mới suốt cả mùa.
Khác với vẻ rực rỡ của đồng lúa vàng tháng 5, hoa súng không nở đồng loạt mà lác đác từ tháng 10 đến tháng 12. Nhưng chính điều đó khiến Tam Cốc luôn giữ được vẻ tươi mới suốt cả mùa.
Dù đi sớm hay muộn, du khách đều có thể bắt gặp những cụm súng hồng nổi bật giữa dòng nước xanh. Tuy nhiên, hoa chỉ nở rộ vào buổi sáng và bắt đầu cụp lại sau 10 giờ, vì vậy chọn chuyến thuyền sớm là điều quan trọng nếu muốn có những bức ảnh ưng ý nhất.
Dù đi sớm hay muộn, du khách đều có thể bắt gặp những cụm súng hồng nổi bật giữa dòng nước xanh. Tuy nhiên, hoa chỉ nở rộ vào buổi sáng và bắt đầu cụp lại sau 10 giờ, vì vậy chọn chuyến thuyền sớm là điều quan trọng nếu muốn có những bức ảnh ưng ý nhất.
Một điểm nhấn không thể bỏ qua khi ngắm hoa súng là dừng lại tại Hang Cả (Đỉnh Mây) và Hang Hai (Khe Giời). Từ đây, chỉ cần leo vài chục bậc đá trong khoảng năm phút, du khách sẽ mở ra góc nhìn toàn cảnh Tam Cốc từ trên cao.
Một điểm nhấn không thể bỏ qua khi ngắm hoa súng là dừng lại tại Hang Cả (Đỉnh Mây) và Hang Hai (Khe Giời). Từ đây, chỉ cần leo vài chục bậc đá trong khoảng năm phút, du khách sẽ mở ra góc nhìn toàn cảnh Tam Cốc từ trên cao.
Dòng Ngô Đồng hiện ra mềm mại giữa thảm súng hồng, những chiếc thuyền nhỏ chầm chậm trôi giữa thiên nhiên hùng vĩ. Đây cũng là góc máy tạo nên nhiều bức ảnh “triệu view” được các nhiếp ảnh gia và blogger du lịch yêu thích.
Dòng Ngô Đồng hiện ra mềm mại giữa thảm súng hồng, những chiếc thuyền nhỏ chầm chậm trôi giữa thiên nhiên hùng vĩ. Đây cũng là góc máy tạo nên nhiều bức ảnh “triệu view” được các nhiếp ảnh gia và blogger du lịch yêu thích.
Kết thúc chuyến thuyền, du khách có thể kết hợp ghé thăm các điểm nổi tiếng ở gần như chùa Bích Động (cách 2 km), Hang Múa (cách 7 km) hay xa hơn một chút là Đầm Vân Long (cách 25 km) – nơi ngắm hoàng hôn đẹp bậc nhất Ninh Bình. Nhờ khoảng cách gần và đường đi thuận tiện, chỉ trong một ngày du khách đã có thể khám phá trọn vẹn phong cảnh của vùng cố đô.
Kết thúc chuyến thuyền, du khách có thể kết hợp ghé thăm các điểm nổi tiếng ở gần như chùa Bích Động (cách 2 km), Hang Múa (cách 7 km) hay xa hơn một chút là Đầm Vân Long (cách 25 km) – nơi ngắm hoàng hôn đẹp bậc nhất Ninh Bình. Nhờ khoảng cách gần và đường đi thuận tiện, chỉ trong một ngày du khách đã có thể khám phá trọn vẹn phong cảnh của vùng cố đô.
Để chuyến đi diễn ra trọn vẹn, du khách nên chuẩn bị nước uống vì thời gian ngồi thuyền và leo điểm ngắm tổng cộng khoảng 2,5 giờ. Trang phục nên ưu tiên giày bệt hoặc sandal chắc chân để dễ di chuyển.
Để chuyến đi diễn ra trọn vẹn, du khách nên chuẩn bị nước uống vì thời gian ngồi thuyền và leo điểm ngắm tổng cộng khoảng 2,5 giờ. Trang phục nên ưu tiên giày bệt hoặc sandal chắc chân để dễ di chuyển.
Mùa hoa súng Tam Cốc có thể không rực rỡ ồ ạt như mùa lúa chín, nhưng lại mang vẻ đẹp tinh tế và mềm mại, khiến bất cứ ai cũng dễ dàng say đắm. Trong làn sương sớm bảng lảng, sắc hồng của hoa nổi bật trên nền xanh thẫm của núi đá, tạo nên bức tranh thiên nhiên hiếm nơi nào có được.
Mùa hoa súng Tam Cốc có thể không rực rỡ ồ ạt như mùa lúa chín, nhưng lại mang vẻ đẹp tinh tế và mềm mại, khiến bất cứ ai cũng dễ dàng say đắm. Trong làn sương sớm bảng lảng, sắc hồng của hoa nổi bật trên nền xanh thẫm của núi đá, tạo nên bức tranh thiên nhiên hiếm nơi nào có được.
Vân Giang/ Ảnh Tuyên Parafu
#Du lịch Tam Cốc mùa hoa súng #Khung cảnh thiên nhiên Ninh Bình #Chụp ảnh mùa hoa súng #Trải nghiệm thuyền ngắm hoa #Điểm du lịch nổi bật gần Hà Nội #Phong cảnh núi đá vôi và mặt nước

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT