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Kho tri thức

Ngôi mộ cổ ở Sơn Tây hé lộ văn hóa mai táng thời nhà Đường

Việc phát hiện ngôi mộ ở Sơn Tây hé lộ văn hóa mai táng thời nhà Đường kỳ thú, hấp dẫn, xa hoa.

Thiên Đăng - (Theo Kaogu)

Các nhà khảo cổ ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc đã công bố kết quả khai quật một ngôi mộ thời Đường có mã số là M67. Ngôi mộ này chứa gần 100 đồ tùy táng, phản ánh khá rõ nghệ thuật và phong tục mai táng trong giai đoạn cực thịnh của triều đại nhà Đường.

Được biết, M67 là 1 trong 72 ngôi mộ được phát hiện trong cùng dự án khai quật tại khu vực huyện Tân Giáng, Trung Quốc. Điểm nổi bật của ngôi mộ là kết cấu còn bảo tồn tốt và số lượng hiện vật phong phú, có giá trị cho việc nghiên cứu tục lệ mai táng, phân tầng xã hội, nghệ thuật và kinh tế thời nhà Đường.

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Việc phát hiện ngôi mộ ở Sơn Tây hé lộ văn hóa mai táng thời nhà Đường kỳ thú, hấp dẫn, xa hoa. Ảnh: @Kaogu.

Tổng cộng 94 hiện vật đã được tìm thấy trong mộ, bao gồm đồ gốm, đồ đồng và một bia mộ. Trong số đó có 5 vò gốm, 1 chén gốm, 4 tượng gốm tô màu, 2 lạc đà gốm, 2 tượng ngựa gốm, 2 linh thú trấn mộ, 2 tượng Thiên Vương và 74 hiện vật đồng mạ vàng. Đáng chú ý nhất là các tượng gốm tô màu với hình dáng sinh động, biểu cảm mạnh thể hiện kỹ thuật chế tác tinh xảo. Hai tượng mặc giáp, gương mặt dữ dằn, được đặt ở hai bên lối vào mộ để bảo vệ người đã khuất.

Theo các chuyên gia, trong văn hóa mộ táng Trung Quốc cổ đại, thú trấn mộ và các hình tượng bảo hộ có vai trò quan trọng trong việc xua đuổi tà ma, ngăn tai họa và kiến tạo thế giới tâm linh cho người đã khuất.

Ngôi mộ M67 còn có nắp bia mộ có chữ viết bằng mực, nhưng phần lớn nội dung đã mờ, nên chưa thể xác định chính xác chủ mộ và niên đại chôn cất cụ thể. Dựa trên quy mô và hiện vật, chủ mộ có thể là một quan chức có phẩm vị hoặc là một thường dân giàu có.

Theo giới khảo cổ, phát hiện này bổ sung thêm tư liệu quan trọng về cấu trúc mộ táng, đồ tùy táng, đời sống vật chất và văn hóa tinh thần ở miền nam Sơn Tây thời nhà Đường. Qua đó, nó góp phần giúp giới nghiên cứu hiểu đầy đủ hơn về lịch sử, văn hóa và xã hội triều đại nhà Đường.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: @Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
#Lăng mộ #Sơn Tây #thời nhà Đường #ngôi mộ #hiện vật

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