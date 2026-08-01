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Kho tri thức

Actun Tunichil Muknal- hang động Maya nơi thời gian ngừng lại suốt 1.000 năm

Sâu trong những khu rừng nhiệt đới Belize, một hang động cổ đại đang bảo tồn những dấu tích kỳ bí về nghi lễ Maya hàng nghìn năm trước.

Thanh Bình (tổng hợp)

Ẩn mình trong khu rừng rậm của vùng Cayo, Belize, Actun Tunichil Muknal (thường viết tắt là ATM) được xem là một trong những địa điểm khảo cổ đặc biệt nhất của nền văn minh Maya. Không chỉ là một hang động tự nhiên tuyệt đẹp, nơi đây còn từng là không gian linh thiêng, nơi người Maya thực hiện các nghi lễ quan trọng để kết nối với thế giới thần linh.

Ảnh: anywhere

Tên gọi Actun Tunichil Muknal trong tiếng Maya có thể hiểu là “Hang đá của người phụ nữ đá”, bắt nguồn từ một trong những phát hiện nổi tiếng nhất tại đây. Hang động được hình thành bởi hệ thống sông ngầm và đá vôi tự nhiên, với những hành lang dài, hồ nước trong vắt cùng các nhũ đá kỳ vĩ. Nhưng điều khiến nơi này trở nên đặc biệt chính là những dấu tích khảo cổ vẫn nằm nguyên tại vị trí ban đầu.

Ảnh: belizegroundtransfers

Người Maya bắt đầu sử dụng Actun Tunichil Muknal khoảng từ thế kỷ thứ V đến thứ IX, trong thời kỳ nền văn minh Maya phát triển mạnh mẽ. Đối với họ, hang động không chỉ là một nơi trú ẩn tự nhiên mà còn được xem là cánh cổng dẫn đến Xibalba – thế giới ngầm trong tín ngưỡng Maya, nơi cư ngụ của các vị thần và linh hồn người đã khuất.

Bên trong hang, các nhà khảo cổ phát hiện nhiều đồ gốm, công cụ đá và dấu tích của các nghi lễ hiến tế. Nổi bật nhất là bộ hài cốt được gọi là “Crystal Maiden” (Thiếu nữ pha lê), một bộ xương người được phủ lớp khoáng chất tự nhiên theo thời gian, tạo nên vẻ ngoài lấp lánh. Các nhà nghiên cứu cho rằng đây có thể là nạn nhân của một nghi lễ hiến tế nhằm cầu xin sự giúp đỡ của thần linh trong những giai đoạn khó khăn như hạn hán hoặc khủng hoảng xã hội.

Ảnh: blackorchidresort

Điều đặc biệt ở Actun Tunichil Muknal là nhiều hiện vật vẫn nằm nguyên tại vị trí mà người Maya cổ để lại. Không giống nhiều khu khảo cổ khác, nơi đây không phải là một bảo tàng với các vật trưng bày sau tủ kính, mà là một “kho lưu trữ thời gian” nằm sâu dưới lòng đất.

Hang động được các nhà thám hiểm hiện đại biết đến vào cuối thế kỷ XX và sau đó trở thành một trong những địa điểm khảo cổ quan trọng nhất Belize. Tuy nhiên, việc tham quan được kiểm soát nghiêm ngặt nhằm bảo vệ các di tích mong manh bên trong. Du khách phải bơi qua sông, leo qua những đoạn đá hẹp và di chuyển dưới ánh đèn pin để khám phá không gian từng được xem là vùng đất thiêng của người Maya.

Actun Tunichil Muknal không chỉ kể câu chuyện về một nền văn minh cổ đại mà còn cho thấy cách con người trong quá khứ nhìn nhận mối liên hệ giữa thiên nhiên, sự sống và thế giới tâm linh. Mỗi bức tường đá, mỗi món đồ gốm và mỗi bộ hài cốt trong hang đều là một mảnh ghép giúp con người hiện đại hiểu hơn về một trong những nền văn hóa vĩ đại nhất châu Mỹ.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Nghi lễ Maya tại Actun Tunichil Muknal #Ý nghĩa tâm linh của hang động cổ đại #Khám phá di tích khảo cổ cổ đại Belize #Vai trò của hang động trong tín ngưỡng Xibalba #Bảo tồn di tích khảo cổ trong hang động

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