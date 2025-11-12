Hà Nội

Ngô Thanh Vân - Huy Trần khéo giấu mặt con gái đầu lòng

Giải trí

Ngô Thanh Vân - Huy Trần chỉ hé lộ một phần gương mặt bé Gạo khiến nhiều người tò mò diện mạo của nhóc tì hơn 3 tháng tuổi.

Thu Cúc (tổng hợp)
Ngô Thanh Vân - Huy Trần chào đón con gái Gạo gia nhập tổ ấm vào tháng 8/2025. Ảnh: Elle.
Đến nay, vợ chồng Ngô Thanh Vân chưa hé lộ ảnh cận mặt thiên thần nhỏ của mình. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân.
Cặp đôi thường hé lộ một phần gương mặt bé Gạo. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân.
Dù ái nữ nhà Ngô Thanh Vân - Huy Trần không lộ diện hoàn toàn, nhiều khán giả vẫn nhận thấy cô nhóc có gương mặt khá bụ bẫm. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân.
Vợ chồng Ngô Thanh Vân sử dụng nơ làm điệu cho con gái nhỏ. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân.
Ngô Thanh Vân và Huy Trần thường đăng ảnh chụp con gái từ phía sau. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân.
Nữ diễn viên vừa chia sẻ, sinh nhật năm nay của Huy Trần trở nên đặc biệt hơn bởi anh có thêm một cô gái nhỏ cùng thổi nến – bé Gạo. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân.
100 ngày qua, Huy Trần bắt đầu hành trình làm cha. "Không cần những lời hoa mỹ, chỉ cần nhìn cách ba ôm con, nhìn ánh mắt ba dõi theo từng hơi thở nhỏ bé, mẹ biết – tình yêu của ba lớn đến nhường nào", Ngô Thanh Vân viết. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân.
Huy Trần luôn là điểm tựa, là bờ vai vững chãi để Ngô Thanh Vân dựa vào, là người giữ bình yên cho cô và con giữa những hỗn độn đầu đời. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân.
"Chúc mừng sinh nhật ba Huy – người đàn ông của mẹ, người hùng của Gạo. Và chúc mừng 100 ngày của bé Gạo – món quà ngọt ngào nhất mà cuộc đời đã gửi tặng cho chúng ta", Ngô Thanh Vân bày tỏ. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân.
