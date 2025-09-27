Hà Nội

Nghệ An mưa trắng trời trước giờ bão số 10 Bualoi áp sát Biển đông

Xã hội

Nghệ An mưa trắng trời trước giờ bão số 10 Bualoi áp sát Biển đông

Ảnh hưởng của mưa lớn trước cơn bão số 10 Bualoi, nhiều tuyến phố ở Nghệ An ngập sâu, người dân đi lại khó khăn, giao thông bị tê liệt.

Thanh Hà
Tại các trục đường chính như Lê Nin, đường 72, Mai Lão Bạng…, nước dâng cao 20 - 40cm. Nhiều phương tiện phải bật đèn, dò dẫm bám theo dải phân cách để di chuyển.
Mưa xối xả khiến nhiều tuyến đường tại TP Vinh (cũ) biến thành sông, giao thông hỗn loạn, nhiều phương tiện chết máy giữa dòng nước.
Mưa lớn đã gây ngập úng cục bộ tại một số tuyến đường thuộc các phường Trường Vinh, Thành Vinh… khiến giao thông và người dân đi lại rất khó khăn.
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 2 ngày tới bão số 10 sẽ tiếp tục mạnh thêm lên cấp 12-13, giật cấp 16, di chuyển rất nhanh về phía vùng biển và đất liền khu vực Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ nước ta, càng vào gần bờ biển nước ta bão càng mạnh lên.
Khu vực chợ ga Vinh (Phường Thành Vinh) ngập sâu
Một số nút giao thông trọng điểm bị ùn tắc nghiêm trọng khi ô tô, xe máy không thể di chuyển. Nhiều người dân buộc phải dắt bộ phương tiện giữa mưa lớn, tìm nơi trú tạm.
Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, sáng 27/9, tỉnh Nghệ An đã ban hành lệnh cấm biển, yêu cầu khẩn trương di dời người dân ở vùng ven biển, khu vực thấp trũng, có nguy cơ sạt lở, ngập sâu đến nơi an toàn.
