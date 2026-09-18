Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Xử lý vi phạm trên những lĩnh vực mới, then chốt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải tăng cường kiểm soát quyền lực; chủ động nhận diện, xử lý vi phạm trên những lĩnh vực mới, trọng yếu, then chốt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo), nêu ra yêu cầu trên trong phiên họp chiều 17/9 của Thường trực Ban Chỉ đạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Nhân Dân.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế được đẩy nhanh, từng bước đưa văn kiện Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vào cuộc sống.

Kiểm soát quyền lực, giám sát từ sớm và ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số đã được đẩy mạnh. Giám sát việc triển khai những chủ trương lớn, cơ chế, chính sách mới và những dự án trọng điểm cũng đã góp phần cảnh báo, chấn chỉnh vi phạm. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã gắn với xử lý công trình, dự án, tài sản cụ thể với khơi thông nguồn lực và xác định trách nhiệm.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Ban Chỉ đạo đã phát hiện, xử lý sai phạm nghiêm minh, đúng pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; tổ chức cơ chế hoạt động của Ban Chỉ đạo đã được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ kết quả còn chưa đồng đều và những hạn chế phải khắc phục ngay; không thể chỉ giải thích những khó khăn bằng cơ chế. Trung ương, Quốc hội, Chính phủ cũng đã ban hành nhiều cơ chế, nghị quyết đặc thù. Phải phân định vướng mắc pháp luật với chậm trễ do phối hợp; năng lực, kỷ luật thực thi hoặc là né tránh trách nhiệm.

Về những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, phải hoàn thành tổng rà soát, xây dựng phương án xử lý và hoàn thiện đồng bộ pháp luật; xử lý dứt điểm các công trình, dự án còn tồn đọng, cơ sở nhà đất dư dôi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, phải tăng cường kiểm soát quyền lực, giám sát bằng dữ liệu và phòng ngừa từ gốc, từ sớm, từ xa; phải hoàn thành xử lý các vụ án, vụ việc mà Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo theo kế hoạch; chủ động nhận diện, xử lý vi phạm trên những lĩnh vực mới, trọng yếu, then chốt. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương, đặc biệt là Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Ban Chỉ đạo thực hiện đúng phương châm “nói ít làm nhiều” và “làm đến cùng”, việc đã rõ phải làm ngay; vướng mắc phải báo cáo đúng thẩm quyền, không né tránh.

“Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phải đo được bằng những cái sai đã được khắc phục, tài sản được thu hồi, nguồn lực được khơi thông, nhũng nhiễu giảm, niềm tin của nhân dân được củng cố”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý.