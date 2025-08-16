Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Ngắm Rolls-Royce Cullinan Series II độ Brabus 700 giá cả triệu đô

Xe

Ngắm Rolls-Royce Cullinan Series II độ Brabus 700 giá cả triệu đô

Chiếc Brabus 700 Cullinan Series II này là mẫu Rolls-Royce Cullinan thân rộng hiếm hoi có giá hơn 1 triệu đô la, điểm nhấn là lớp phủ hoàn toàn bằng sợi carbon.

Nguyễn Chung
Rolls-Royce Cullinan Series II là mẫu SUV siêu sang hàng đầu thế giới, và tất nhiên khi nó cùng chủ nhân xuất hiện bất kỳ đâu, sẽ ngay lập tức nhận về ánh mắt theo dõi, rõ ràng với người bình thường, mẫu xe này đã quá hoàn hảo, nhưng với Brabus, họ không được phép nghĩ thế, vì tạo ra sự khác biệt chính là cần câu nuôi sống hàng trăm nhân viên của họ trên khắp thế giới.
Rolls-Royce Cullinan Series II là mẫu SUV siêu sang hàng đầu thế giới, và tất nhiên khi nó cùng chủ nhân xuất hiện bất kỳ đâu, sẽ ngay lập tức nhận về ánh mắt theo dõi, rõ ràng với người bình thường, mẫu xe này đã quá hoàn hảo, nhưng với Brabus, họ không được phép nghĩ thế, vì tạo ra sự khác biệt chính là cần câu nuôi sống hàng trăm nhân viên của họ trên khắp thế giới.
Và thế là Brabus 700 Cullinan Series II ra đời, nó không chỉ đơn giản thu hút sự chú ý khi xuất hiện trên đường mà dễ dàng bước vào cuộc đua bất chợt với những chiếc xe SUV khác trên cao tốc, hay với cả siêu xe.
Và thế là Brabus 700 Cullinan Series II ra đời, nó không chỉ đơn giản thu hút sự chú ý khi xuất hiện trên đường mà dễ dàng bước vào cuộc đua bất chợt với những chiếc xe SUV khác trên cao tốc, hay với cả siêu xe.
Được trang bị động cơ V12 tăng áp kép nguyên bản, Cullinan Series II được thiết kế để lướt đi thong thả thay vì tạo ra những màn tăng tốc đầy khói bụi. Nhưng Brabus đã nhìn thấy một cơ hội - để tận dụng nền tảng yên bình đó và thổi hồn vào đó sự kết hợp đặc trưng của hãng, giữa hiệu suất đỉnh cao, nghệ thuật carbon và sự hiện diện đầy tự tin.
Được trang bị động cơ V12 tăng áp kép nguyên bản, Cullinan Series II được thiết kế để lướt đi thong thả thay vì tạo ra những màn tăng tốc đầy khói bụi. Nhưng Brabus đã nhìn thấy một cơ hội - để tận dụng nền tảng yên bình đó và thổi hồn vào đó sự kết hợp đặc trưng của hãng, giữa hiệu suất đỉnh cao, nghệ thuật carbon và sự hiện diện đầy tự tin.
Nền tảng của sự lột xác này chính là ý tưởng thân rộng Widestar, một bộ sưu tập các nâng cấp thân xe được chế tác thủ công hoàn toàn từ sợi carbon cấu trúc lộ thiên bóng loáng. Được hoàn thiện với màu sơn xám Cascade đặc biệt và kết hợp với các điểm nhấn carbon tương phản, vẻ ngoài của chiếc xe mang đậm chất xe hơi cao cấp - một cỗ máy vừa thể hiện đẳng cấpvừa thể hiện tốc độ.
Nền tảng của sự lột xác này chính là ý tưởng thân rộng Widestar, một bộ sưu tập các nâng cấp thân xe được chế tác thủ công hoàn toàn từ sợi carbon cấu trúc lộ thiên bóng loáng. Được hoàn thiện với màu sơn xám Cascade đặc biệt và kết hợp với các điểm nhấn carbon tương phản, vẻ ngoài của chiếc xe mang đậm chất xe hơi cao cấp - một cỗ máy vừa thể hiện đẳng cấpvừa thể hiện tốc độ.
Phía trước, mặt ca-lăng Brabus được thiết kế lại với các chi tiết mạnh mẽ bên dưới đèn pha và cánh gió tích hợp tạo nên dáng vẻ thể thao, thấp hơn. Nắp capo carbon lộ thiên đặt chính giữa tăng thêm vẻ uy lực của một chiếc xe đua, trong khi dải đèn LED đặc trưng giúp nhận diện tức thì. Dọc theo hai bên hông, ốp cửa carbon kết nối chắn bùn trước mở rộng với vòm bánh sau nhô ra, tạo nên sự liền mạch cho hình dáng SUV .
Phía trước, mặt ca-lăng Brabus được thiết kế lại với các chi tiết mạnh mẽ bên dưới đèn pha và cánh gió tích hợp tạo nên dáng vẻ thể thao, thấp hơn. Nắp capo carbon lộ thiên đặt chính giữa tăng thêm vẻ uy lực của một chiếc xe đua, trong khi dải đèn LED đặc trưng giúp nhận diện tức thì. Dọc theo hai bên hông, ốp cửa carbon kết nối chắn bùn trước mở rộng với vòm bánh sau nhô ra, tạo nên sự liền mạch cho hình dáng SUV .
Bên trong, nội thất Masterpiece là một tuyệt tác được khâu tay tỉ mỉ, tôn vinh nghệ thuật thủ công tinh xảo. Mọi bề mặt đều được bọc da “Verdant Shadow”, điểm xuyết bằng đường viền xanh lá cây và đường chỉ khâu tương phản.
Bên trong, nội thất Masterpiece là một tuyệt tác được khâu tay tỉ mỉ, tôn vinh nghệ thuật thủ công tinh xảo. Mọi bề mặt đều được bọc da “Verdant Shadow”, điểm xuyết bằng đường viền xanh lá cây và đường chỉ khâu tương phản.
Đường chỉ may “Shell” trải dài trên ghế ngồi, cửa ra vào, cốp xe và thậm chí cả sàn xe. Bề mặt ghế ngồi đục lỗ cho phép tích hợp hệ thống điều hòa không khí, trong khi logo Double-B nổi và viền kính tạo thêm lớp phủ thương hiệu tinh tế.
Đường chỉ may “Shell” trải dài trên ghế ngồi, cửa ra vào, cốp xe và thậm chí cả sàn xe. Bề mặt ghế ngồi đục lỗ cho phép tích hợp hệ thống điều hòa không khí, trong khi logo Double-B nổi và viền kính tạo thêm lớp phủ thương hiệu tinh tế.
Lớp phủ Brabus Signature Carbon bóng bẩy bao phủ vô lăng, ốp cửa và bảng điều khiển trung tâm, thổi một chút hơi thở hiệu suất đương đại vào không gian sang trọng vốn có. Bàn đạp và gác chân bằng nhôm, bệ cửa carbon phát sáng, và thậm chí cả vỏ chìa khóa bọc da Verdant Shadow...
Lớp phủ Brabus Signature Carbon bóng bẩy bao phủ vô lăng, ốp cửa và bảng điều khiển trung tâm, thổi một chút hơi thở hiệu suất đương đại vào không gian sang trọng vốn có. Bàn đạp và gác chân bằng nhôm, bệ cửa carbon phát sáng, và thậm chí cả vỏ chìa khóa bọc da Verdant Shadow...
Những chi tiết nhắc nhở bạn rằng trong thế giới Brabus, mọi chi tiết đều quan trọng. Để có được sự tinh tế tối đa, khách hàng có thể lựa chọn túi xách Brabus Weekender được chế tác từ cùng chất liệu da và đường khâu.
Những chi tiết nhắc nhở bạn rằng trong thế giới Brabus, mọi chi tiết đều quan trọng. Để có được sự tinh tế tối đa, khách hàng có thể lựa chọn túi xách Brabus Weekender được chế tác từ cùng chất liệu da và đường khâu.
Sức mạnh đến từ động cơ V12 tăng áp kép 6,75 lít được tinh chỉnh lại, sản sinh công suất 700 mã lực và mô-men xoắn 950 Nm. Brabus trang bị hệ thống ống xả hiệu suất cao bằng thép không gỉ với van bướm chủ động, cho phép người lái chuyển đổi giữa chế độ "Coming Home" kín đáo và âm thanh sống động của động cơ 12 xi-lanh tùy ý.
Sức mạnh đến từ động cơ V12 tăng áp kép 6,75 lít được tinh chỉnh lại, sản sinh công suất 700 mã lực và mô-men xoắn 950 Nm. Brabus trang bị hệ thống ống xả hiệu suất cao bằng thép không gỉ với van bướm chủ động, cho phép người lái chuyển đổi giữa chế độ "Coming Home" kín đáo và âm thanh sống động của động cơ 12 xi-lanh tùy ý.
Sự kết hợp mạnh mẽ này giúp chiếc SUV tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,0 giây - một con số đáng kinh ngạc đối với một chiếc xe có kích thước này - trước khi đạt tốc độ tối đa giới hạn điện tử 250 km/h.
Sự kết hợp mạnh mẽ này giúp chiếc SUV tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,0 giây - một con số đáng kinh ngạc đối với một chiếc xe có kích thước này - trước khi đạt tốc độ tối đa giới hạn điện tử 250 km/h.
ChBrabus 700 Cullinan Series II sử dụng bộ vành đúc Monoblock M “Platinum Edition”, mỗi vành đường kính 24 inch. Hoàn thiện với màu “Cascade Gray” cùng mặt vành dạng đĩa đen, bộ vành được bọc trong lốp 295/30 phía trước và lốp 355/25 phía sau.
ChBrabus 700 Cullinan Series II sử dụng bộ vành đúc Monoblock M “Platinum Edition”, mỗi vành đường kính 24 inch. Hoàn thiện với màu “Cascade Gray” cùng mặt vành dạng đĩa đen, bộ vành được bọc trong lốp 295/30 phía trước và lốp 355/25 phía sau.
Mô-đun treo Brabus SportXtra giúp hạ thấp chiều cao gầm xe 25 mm, cải thiện khả năng cân bằng ở tốc độ cao mà vẫn giữ được sự thoải mái huyền thoại của Cullinan. Mức giá xe bán ra là 914.787,03 euro, tương đương khoảng 1.067.000 USD theo tỷ giá hối đoái hiện hành, gấp 3 lần xe Cullinan tiêu chuẩn.
Mô-đun treo Brabus SportXtra giúp hạ thấp chiều cao gầm xe 25 mm, cải thiện khả năng cân bằng ở tốc độ cao mà vẫn giữ được sự thoải mái huyền thoại của Cullinan. Mức giá xe bán ra là 914.787,03 euro, tương đương khoảng 1.067.000 USD theo tỷ giá hối đoái hiện hành, gấp 3 lần xe Cullinan tiêu chuẩn.
Video: Giới thiệu Rolls-Royce Cullinan Series II độ Brabus 700.
Nguyễn Chung
#Rolls-Royce Cullinan Series II độ Brabus 700 #Rolls-Royce Cullinan thân rộng hiếm hoi #Brabus 700 Cullinan Series II giá triệu đô #Brabus 700 Cullinan Series II độ full carbon #giá xe Brabus 700 Cullinan Series II #Rolls-Royce Cullinan

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT