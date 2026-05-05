Nga tuyên bố sẽ ngừng bắn với Ukraine nhân dịp Ngày Chiến thắng

AP đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga đã tuyên bố lệnh ngừng bắn đơn phương với Ukraine vào ngày 8 và 9/5 nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng phát xít trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh cho lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5, đồng thời cảnh báo rằng nếu Ukraine tìm cách phá hoại, lực lượng vũ trang Nga sẽ phát động một cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn vào trung tâm Kiev.

Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đáp lại rằng dù Kiev chưa nhận được bất kỳ đề nghị chính thức nào về việc ngừng bắn, nhưng Ukraine sẽ thực hiện lệnh ngừng bắn từ 0h ngày 6/5 và sẽ phản ứng tương xứng với các hành động của Nga kể từ thời điểm đó. Ông Zelensky không đưa ra thời hạn kết thúc cho lệnh ngừng bắn này.

Ông Zelensky cũng kêu gọi Điện Kremlin “thực hiện các bước đi thực sự để chấm dứt chiến sự".

Nhiều năm qua, Nga tổ chức các cuộc duyệt binh hoành tráng nhân dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít, thể hiện sức mạnh quân sự và vị thế toàn cầu, đồng thời là nguồn tự hào dân tộc. Tuy nhiên, năm nay, cuộc duyệt binh tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow sẽ diễn ra mà không có xe tăng, tên lửa hay các khí tài quân sự khác.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, đoàn xe khí tài quân sự và các học viên quân sự sẽ không tham gia lễ duyệt binh năm nay "do tình hình tác chiến hiện tại".

