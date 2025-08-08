Hà Nội

Tên lửa siêu thanh của Su-57 sẽ khiến Ukraine choáng váng

Quân sự

Tên lửa siêu thanh của Su-57 sẽ khiến Ukraine choáng váng

Hệ thống vũ khí mới của tiêm kích tàng hình Su-57 Nga được các chuyên gia đánh giá sẽ khiến Ukraine choáng váng nếu chúng được triển khai trên chiến trường.

Thiên Đăng
Các báo cáo mới cho thấy sự thay đổi cả về cường độ lẫn độ tinh vi trong việc sử dụng Su-57. Quân đội Nga được cho là đang tinh chỉnh các lựa chọn vũ khí và thử nghiệm các chiến thuật mới để sử dụng máy bay này trong cuộc chiến toàn diện tại Ukraine. Ảnh: @The Aviationist.
Cụ thể, Lực lượng Nga đang triển khai máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 với tên lửa mới và khả năng cơ động được cải thiện, khiến các mục tiêu của Ukraine rơi vào tình trạng nguy cơ cao, dù có được bảo vệ bởi hệ thống phòng không Patriot của Mỹ. Ảnh: @National Security Journal.
Trong số những khả năng mới, máy bay Su-57 có thể cất cánh từ đường băng ngắn và tăng tốc lên 250-280 km/h chỉ trong 12 giây, theo ấn phẩm Interia của Ba Lan đưa tin. Ảnh: @Russia Beyond.
Máy bay này cuối cùng có thể được trang bị động cơ AL-41F1 mạnh mẽ và siêu cơ động, cung cấp nhiều tính năng khác bao gồm siêu hành trình khiến máy bay không bị phát hiện khi tiếp cận mục tiêu từ xa. Ảnh: @ National Security Journal.
Tờ báo Interia và một số nguồn tin khác đưa tin rằng, Su-57 cũng đang bắn một loại tên lửa mới tên là Kh-69, được lắp bên trong khoang vũ khí của Su-57. Ảnh: @The Aviationist.
Tên lửa Kh-69 này được cho là có thể bay ở độ cao thấp cách 20 mét so với mặt đất. Kh-69 được cho là đã được sử dụng trong một cuộc tấn công gần đây vào các mục tiêu gần Kyiv. Ảnh: @Russia Beyond.
Bên cạnh tên lửa Kh-69, quân đội Nga đang thử nghiệm một loại vũ khí dẫn đường mới - có khả năng là sự kết hợp giữa máy bay không người lái và tên lửa. Được một số nguồn tin công khai gọi là Su-71K, hệ thống này được cho là khó bị radar phát hiện hơn, và có khả năng thực hiện các động tác né tránh sắc bén hơn. Ảnh: @ National Security Journal.
Không chỉ dừng tại đó, một số nguồn tin cho rằng, Nga đã lần đầu tiên sử dụng tên lửa siêu thanh Zircon từ tiêm kích Su-57 vào tuần trước. Tên lửa này được lắp đặt trên các giá đỡ cứng bên ngoài của máy bay. Tuy nhiên, các nguồn tin khác lại cho rằng, kích thước của Zircon không phù hợp với Su-57 và tên lửa trên các giá đỡ cứng bên ngoài của Su-57 có thể là phiên bản Zircon nhỏ hơn mới được phát triển, có tầm bắn ngắn hơn. Ảnh: @Russia Beyond.
Những hành động này phản ánh xu hướng rộng hơn trong nỗ lực của Nga nhằm thích ứng với hệ thống phòng không của Ukraine, và phát triển các quy trình thử nghiệm chiến đấu cho máy bay thế hệ thứ năm của nước này. Ảnh: @The Aviationist.
Bộ Quốc phòng Nga chưa công khai xác nhận quy mô hoặc bản chất các hoạt động tác chiến của Su-57 trên bầu trời Ukraine. Tuy nhiên, việc máy bay này được chú ý nhiều hơn trên chiến trường dường như trùng khớp với một chiến lược rộng lớn hơn, nhằm giới thiệu khả năng của nó với các khách hàng nước ngoài tiềm năng. Ảnh: @The Aviationist.
Bằng cách triển khai Su-57 trong các vùng chiến sự thực tế, Nga còn muốn thu hút sự quan tâm từ các đối tác quốc tế và chứng minh tính hữu dụng của máy bay chiến đấu này trong điều kiện chiến đấu. Ảnh: @ National Security Journal.
Defense Mirror
