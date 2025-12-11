Nga đối mặt kho pháo tự hành K9 giáp biên giới với NATO

Quân đội Estonia vừa tiếp nhận một lô pháo tự hành K9 Thunder 155mm do Hàn Quốc sản xuất, nằm trong nỗ lực tăng cường năng lực tấn công tầm xa của nước này.

Bộ Quốc phòng Estonia tuyên bố: “Những khẩu pháo K9 ‘Thunder’ mới đến thể hiện cam kết lâu dài của chúng tôi đối với sự sẵn sàng chiến đấu, khả năng phục hồi và hợp tác. Estonia đầu tư vào an ninh vì tự do của chúng ta xứng đáng được bảo vệ".

K9 là một trong nhiều hệ thống vũ khí của Hàn Quốc đang nhanh chóng chiếm thị phần lớn trong khối NATO, bất chấp nỗ lực vận động mạnh mẽ của Đức nhằm thúc đẩy các sản phẩm cạnh tranh của mình. Hiện K9 đang phục vụ trong quân đội Phần Lan, Na Uy, Ba Lan và Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi Romania dự kiến bắt đầu tiếp nhận loại pháo này trước cuối thập kỷ.

Pháo tự hành K9 của Ba Lan.

Việc NATO triển khai ngày càng nhiều pháo K9 cùng các trang bị tiên tiến khác của Hàn Quốc đang tạo sức ép mới lên hệ thống phòng thủ của Nga, đúng thời điểm Moskva phải củng cố lại lực lượng pháo binh vốn đã suy giảm xuống dưới 5% quy mô thời Liên Xô. Những điểm nổi bật của K9 bao gồm hệ thống nạp đạn tự động, tốc độ bắn tối đa sáu viên/phút và khả năng bắn ở nhiều quỹ đạo khác nhau trong thời gian ngắn.

Phiên bản mới K9A1 được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực và máy tính nâng cấp, cho phép khai hỏa mà không cần bật động cơ chính — giảm tiêu thụ nhiên liệu, giảm yêu cầu bảo dưỡng và cải thiện độ chính xác nhờ sử dụng kết hợp hệ thống định vị quán tính và GPS. Đạn tầm xa mới cũng nâng tầm bắn của K9 lên tới 54 km.

Trong khi đó, Nga vào năm 2023 đã đưa vào biên chế pháo tự hành thế hệ mới 2S35 Koalitsiya-SV. Hệ thống này được đánh giá có độ chính xác vượt trội so với các thế hệ trước nhờ sử dụng dẫn đường laser tiên tiến.

Pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV của Quân đội Nga.

Pháo 152mm của Koalitsiya-SV đạt tầm bắn 70 km và trong điều kiện tối ưu có thể bắn tới 20 viên/phút, dù tốc độ này giảm đáng kể nếu duy trì lâu dài. Tuy nhiên, do chỉ mới được sản xuất hàng loạt từ năm 2021, số lượng hệ thống trong biên chế Nga vẫn còn hạn chế và khó có thể theo kịp tốc độ sản xuất của K9 trong tương lai gần.

Năng lực pháo binh Nga được củng cố đáng kể nhờ các đợt viện trợ quy mô lớn được cho là từ Triều Tiên, bao gồm lượng lớn đạn 122mm, 152mm và 170mm, cùng các pháo tự hành 170mm. Chính các khẩu pháo 170mm này đã được nhiều sĩ quan cấp cao Ukraine đánh giá là một trong những thách thức nghiêm trọng nhất đối với lực lượng tiền tuyến của họ.