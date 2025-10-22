Hà Nội

NATO mất kiên nhẫn khi chiến đấu cơ chủ lực không phải là đối thủ của MiG-31

Quân sự

NATO mất kiên nhẫn khi chiến đấu cơ chủ lực không phải là đối thủ của MiG-31

NATO đang mất kiên nhẫn và phát hiện ra rằng 3 loại chiến đấu cơ chủ lực của họ F-35, JAS-39 và Typhoon đều không phải là đối thủ của MiG-31.

Tiến Minh
Theo Hãng tin Pháp AFP vào ngày 19-9, Estonia thông báo ba chiến đấu cơ MiG-31 của Nga đã xâm phạm không phận nước này trên vùng vịnh Phần Lan, hành động khiến liên minh Tổ chức Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU) cáo buộc là "khiêu khích nguy hiểm".
Ba máy bay chiến đấu hạng nặng MiG-31 Foxhound của Nga cũng đã bay 12 phút trên bầu trời gần đảo Vaidlu. Sự xuất hiện đột ngột của các máy bay chiến đấu MiG-31 trong Khu vực an ninh đặc biệt của NATO trên bầu trời Estonia, đã làm gia tăng căng thẳng đang gia tăng ở Đông Âu.
Sau khi máy bay chiến đấu của Nga xuất hiện, NATO ngay lập tức kích hoạt hệ thống Eastern Sentinel, một lực lượng hỗn hợp gồm máy bay chiến đấu và tàu khu trục phòng không ở khu vực phòng thủ giữa Bắc Cực và Biển Đen, có nhiệm vụ phòng thủ chống lại UAV tầm xa và tên lửa tiềm tàng của Nga.
Ngay lập tức, Không quân NATO đã điều động ba loại máy bay chiến đấu đến vùng biển liên quan là máy bay chiến đấu tàng hình F-35A của Không quân Italy, máy bay chiến đấu JAS-39CD Gripen của Không quân Thụy Điển và Typhoon của Không quân Đức.
Theo người phát ngôn của khối NATO Allison Hart, máy bay chiến đấu MiG-31 của Nga đã xâm phạm không phận Estonia và Ba Lan và bay trong hơn 12 phút. Không quân Italy, Thụy Điển và Đức hỗ trợ, bao gồm các máy bay chiến đấu F-35, Typhoon và JAS-39CD, đã cất cánh để đánh chặn chúng.
Nhưng theo các nhà phân tích, dù máy bay chiến đấu của NATO “ngay lập tức cất cánh”, thì những chiến đấu cơ của NATO cũng không thể tìm thấy dấu vết và hoàn toàn không thể đuổi kịp những máy bay chiến đấu hạng nặng MiG-31, khi MiG-31 có thể dễ dàng tăng tốc lên Mach 2 và bỏ xa chiến đấu cơ của NATO.
Máy bay chiến đấu hạng nặng MiG-31 có một lợi thế rất lớn, đó chính là tốc độ. Như người ta vẫn nói, tốc độ là con đường duy nhất để đánh bại mọi ưu thế của chiến đấu cơ khác. Máy bay chiến đấu MiG-31 là máy bay chiến đấu tầm xa, tải trọng nặng, chiếm ưu thế trên không và là mục đích chuyên nhiệm vụ đánh chặn (hiện nay Nga có phiên bản cải tiến MiG-31K, phóng tên lửa siêu thanh Kinzhal).
Máy bay chiến đấu MiG-31BM có tốc độ bay tối đa ở độ cao thấp gấp 1,23 lần tốc độ âm thanh, tốc độ tối đa ở độ cao lớn gấp 2,8 lần tốc độ âm thanh và có thể bay hành trình gấp 2 lần tốc độ âm thanh. Máy bay đánh chặn hạng nặng này phù hợp với các quốc gia có diện tích lãnh thổ rộng lớn, áp lực phòng không cao và yêu cầu tốc độ đánh chặn cao.
Tốc độ bay tối đa của máy bay chiến đấu tàng hình F-35A của Mỹ chỉ bằng 1,6 lần tốc độ âm thanh. Tốc độ tối đa của máy bay chiến đấu JAS-39 và Typhoon là gấp 2 lần tốc độ âm thanh, nhưng đó chỉ là tốc độ nhất thời trong thời gian rất ngắn và không được khuyến khích sử dụng.
Với lợi thế về tốc độ, máy bay chiến đấu MiG-31 có thể thực hiện các cuộc không kích tốc độ cao vào lực lượng không quân NATO. Chỉ cần máy bay cảnh báo sớm và radar phòng không của Nga có thể phát hiện đường bay của máy bay chiến đấu NATO trước, máy bay chiến đấu MiG-31 có thể nhanh chóng tiếp cận chiến trường và chiếm giữ độ cao thuận lợi.
Với lợi thế về tốc độ, máy bay chiến đấu MiG-31 đến và tìm kiếm mục tiêu trước đối thủ. Sau khi phát hiện vị trí chính xác của các máy bay chiến đấu F-35, Typhoon và JAS-39CD của NATO, chúng có thể nhanh chóng tiếp cận mục tiêu, thực hiện chiến thuật không chiến hiện đại “phát hiện trước, phóng tên lửa nhanh và thoát ly sớm”.
Khi được dẫn đường từ mặt đất, phi công vũ khí của MiG-31 có thể nhanh chóng phóng tên lửa không đối không tầm xa R-37M tấn công trước, rồi nhanh chóng rút lui khỏi chiến trường, rút ​​ngắn đáng kể thời gian phản ứng của máy bay chiến đấu tàng hình F-35.
MiG-31 có lợi thế lớn hơn so với các máy bay chiến đấu Typhoon, Rafale và JAS không tàng hình. Radar của MiG-31BM có tầm phát hiện 320km, và khi kết hợp với tầm bắn 300km của tên lửa không đối không tầm xa R-37M, nó có thể tham gia không chiến ngoài tầm nhìn ở cự ly tới 300 km.14. Máy bay chiến đấu MiG-31 đã sử dụng lợi thế về tốc độ để thực hiện chiến thuật đột kích tốc độ cao, phối hợp với radar chống tàng hình sóng mét quy mô lớn trên mặt đất, để tấn công máy bay chiến đấu tàng hình của NATO.
Máy bay chiến đấu MiG-31 đã sử dụng lợi thế về tốc độ để thực hiện chiến thuật đột kích tốc độ cao, phối hợp với radar chống tàng hình sóng mét quy mô lớn trên mặt đất, để tấn công máy bay chiến đấu tàng hình của NATO.
Máy bay chiến đấu MiG-31, tên lửa phòng không S-400, radar chống tàng hình, đường truyền dữ liệu và Trung tâm Thông tin Chỉ huy Liên hợp đã tạo thành một hệ thống tác chiến phối hợp chung của hệ thống phòng không quốc gia Nga. Các radar chống tàng hình trên mặt đất phát hiện mục tiêu, S-400 khóa mục tiêu và MiG-31 tấn công.
Ưu điểm thực sự của tiêm kích MiG-31 là khả năng bay siêu thanh, nhờ vào radar mảng pha thụ động thế hệ mới và tên lửa không đối không R-37M. Nó có thể thực hiện đánh chặn và tấn công trực diện tốc độ cao.
Trong thời đại MiG-25, đánh chặn chủ yếu là tấn công từ phía sau tốc độ cao, trong khi ở thời đại MiG-31, đánh chặn chủ yếu là đánh chặn trực diện tầm xa. Máy bay chiến đấu MiG-31 hiện đại là bệ phóng tên lửa không đối không tầm xa tốc độ cao, và khả năng chiến đấu của nó đã được cải thiện đáng kể.
Kích thước lớn, việc bảo trì phức tạp và chi phí sử dụng lớn của MiG-31 không phải là vấn đề lớn đối với Không quân Vũ trụ Nga. Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga có đội ngũ nhân viên kỹ thuật mặt đất hùng hậu, và quân đội Nga không kỳ vọng MiG-31 sẽ thực hiện các nhiệm vụ tấn công mặt đất hay ném bom hầm trú ẩn.
Trong thời đại của radar mảng pha kỹ thuật số hiệu suất cao hiện đại và tên lửa không đối không tầm xa và siêu xa, máy bay chiến đấu MiG-31, với tầm chiến đấu 1.500 km, tốc độ gấp đôi âm thanh, hệ thống radar đồ sộ và mang tải trọng lớn, thực sự có thể làm được rất nhiều điều. Thậm chí chiến đấu cơ tàng hình F-35A vẫn chưa phải là đối thủ xứng tầm của nó. (nguồn ảnh TASS, Wikipedia, Sputnik).
Tiến Minh
The Guardian
