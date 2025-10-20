Ngã cầu thang trong lúc chơi bé 3 tuổi tụ máu não, cảnh báo tai nạn sinh hoạt

Trẻ càng nhỏ, nguy cơ tổn thương càng cao do hệ thần kinh và cấu trúc sọ não còn yếu. Khối máu tụ có thể chèn ép não gây hôn mê, tổn thương não và hệ thần kinh.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã phẫu thuật cấp cứu thành công một trường hợp bệnh nhi 3 tuổi bị ngã vỡ xương sọ, tụ máu ngoài màng cứng, phục hồi tốt chỉ sau 2 ngày.

Bệnh nhi 3 tuổi trú tại phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh. Theo gia đình cho biết, 1 ngày trước khi nhập viện, trẻ không may ngã cầu thang trong lúc chơi ở nhà. Sau ngã, trẻ không quấy khóc, vẫn vui chơi nên gia đình chủ quan không đưa đi kiểm tra. Tuy nhiên hôm sau, trẻ sưng đau vùng đầu, nôn và quấy khóc nên được gia đình nhanh chóng đưa vào viện.

Hình ảnh vỡ xương sọ, tụ máu ngoài màng cứng đỉnh trái của bệnh nhi 3 tuổi - Ảnh BVCC

Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy hình ảnh vỡ xương sọ, chảy máu ngoài màng cứng đỉnh trái. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị chấn thương sọ não do ngã, vỡ xương, tụ máu ngoài màng cứng đỉnh trái.

Ngay lập tức, các bác sĩ chuyên ngành ngoại thần kinh phối hợp cùng khoa Gây mê hồi sức tiến hành phẫu thuật cấp cứu lấy máu tụ, cầm máu kỹ, đặt và cố định lại xương sọ. Ca mổ diễn ra thuận lợi trong khoảng 30 phút. Sau phẫu thuật, bệnh nhi tỉnh nhanh, bú tốt và chơi ngoan chỉ sau 2 ngày điều trị, sức khỏe dần ổn định.

Mẹ bệnh nhi chia sẻ: “Tôi nghĩ con ngã nhẹ, vẫn vui chơi bình thường nên không sao, ai ngờ lại bị vỡ xương sọ. Sau tai nạn này, tôi mới hiểu trẻ nhỏ rất dễ bị tổn thương dù va chạm tưởng chừng nhẹ. Mong các bậc phụ huynh khác không nên chủ quan, nên đưa đi khám sớm để tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra”.

Chấn thương sọ não ở trẻ nhỏ là một trong những tai nạn sinh hoạt thường gặp, chủ yếu do té ngã khi chơi, leo cầu thang, ngã giường, trượt nhà tắm hoặc va đập khi chạy nhảy. Trẻ càng nhỏ, nguy cơ tổn thương càng cao do hệ thần kinh và cấu trúc sọ não còn yếu.

Tại khoa Phẫu thuật Thần kinh – Cột sống, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, mỗi năm tiếp nhận không ít trường hợp trẻ bị chấn thương sọ não do các tai nạn sinh hoạt với mức độ tổn thương từ nhẹ đến nặng. Trong đó có những trường hợp bị di chứng nặng nề do gia đình chủ quan đưa đến cấp cứu muộn.

Bác sĩ CKI Đinh Văn Triệu, Phó khoa phụ trách khoa Phẫu thuật Thần kinh – Cột sống kiểm tra vết mổ cho cháu bé 3 tuổi sau phẫu thuật sọ não - Ảnh BVCC

Bác sĩ CKI Đinh Văn Triệu, Phó khoa phụ trách khoa Phẫu thuật Thần kinh – Cột sống, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, đánh giá: “Trường hợp bệnh nhi 3 tuổi này rất may mắn vì gia đình đã đưa trẻ đến viện kịp thời khi xuất hiện dấu hiệu bất thường.

Ở trẻ nhỏ, đặc biệt là dưới 6 tuổi, hộp sọ còn mỏng, các khớp sọ chưa khép kín hoàn toàn nên khi va đập dù nhẹ vẫn có thể gây vỡ xương, chảy máu trong sọ mà biểu hiện ban đầu rất kín đáo.

Nếu cha mẹ chủ quan, chậm đưa đi khám, khối máu tụ có thể chèn ép não gây hôn mê, tổn thương não và hệ thần kinh, thậm chí tử vong. Việc phẫu thuật sọ não kịp thời trong trường hợp này đã giúp loại bỏ máu tụ, giải phóng chèn ép và giảm tối đa nguy cơ biến chứng về sau. Trong quá trình phẫu thuật, kíp mổ đã thao tác rất cẩn trọng, tỉ mỉ nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng tới não bộ của trẻ”.

Trẻ em vốn hiếu động, tò mò nên rất dễ bị té ngã trong sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, việc trông chừng và để mắt đến trẻ thường xuyên là điều các bậc phụ huynh cần đặc biệt lưu tâm để đảm bảo an toàn cho con.

Thăm khám cho bệnh nhi sau phẫu thuật - Ảnh BVCC