NASA phát hiện "nguồn năng lượng" bí ẩn có thể tạo ra sự sống ngoài hành tinh

Giải mã

Theo NASA, hành tinh lùn Ceres có một "nguồn năng lượng" ẩn giấu có thể đã tạo ra sự sống ngoài hành tinh.

Tâm Anh (theo Livesciene)
Nghiên cứu mới của NASA cho thấy Ceres - hành tinh lùn gần Trái đất nhất - có thể từng có một "nguồn năng lượng" cổ xưa có thể đã châm ngòi cho sự tiến hóa của các dạng sống ngoài Trái đất trong đại dương nằm bên dưới bề mặt hành tinh nhỏ bé này. Ảnh: NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA.
Ceres là thiên thể lớn nhất trong vành đai tiểu hành tinh chính của Hệ Mặt trời, nằm giữa quỹ đạo của sao Hỏa và sao Mộc, rất có thể từng sở hữu sự sống. Hành tinh lùn Ceres rộng khoảng 950 km, gần bằng 1/4 đường kính của Mặt trăng. Ảnh: NASA.
Theo đó, Ceres không đủ lớn để được coi là một hành tinh nhưng đủ lớn để được coi là một "hành tinh lùn" giống như sao Diêm Vương được giới nghiên cứu xếp vào loại này năm 2006. Ảnh: NASA/JPL-Caltech.
Trong những năm gần đây, các nhà khoa học đã tìm hiểu được nhiều điều về Ceres nhờ tàu thăm dò Dawn của NASA - con tàu đã đến thăm hành tinh lùn này từ năm 2014 - 2018. Một trong những khám phá thú vị nhất đến từ ​​sứ mệnh của tàu Dawn là khối thiên thạch khổng lồ này có khả năng là một thế giới nước. Ảnh: NASA.
Cụ thể, dấu vết của nước và khoáng chất mặn trên bề mặt băng giá của hành tinh lùn Ceres cho thấy sự tồn tại của một hồ chứa nước muối lớn nằm sâu hàng km bên dưới bề mặt. Ảnh: NASA/JPL-Caltech.
Các nghiên cứu khác của NASA cũng đã gợi ý rằng đại dương ngầm của Ceres cũng có thể chứa carbon hữu cơ, một thành phần quan trọng của mọi sự sống trên Trái đất. Ảnh: NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA/PSI.
Cho đến nay, các nhà khoa học cho rằng sự sống khó có thể xuất hiện trên Ceres vì ​​hành tinh lùn này không có nguồn năng lượng nào có khả năng ươm mầm sự sống. Thế nhưng, nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Science Advances tiết lộ rằng điều này không phải lúc nào cũng đúng. Ảnh: NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA.
Nhóm nghiên cứu đã xây dựng các mô hình nhiệt, hóa học mô phỏng nhiệt độ và thành phần bên trong của Ceres theo thời gian. Qua đó, họ phát hiện ra rằng, khoảng 2,5 tỉ năm trước, đại dương ngầm của hành tinh lùn Ceres có thể có nguồn cung cấp nước nóng ổn định và chứa các loại khí hòa tan, di chuyển lên từ các loại đá biến chất trong lõi đá. Ảnh: NASA/JPL-Caltech.
Nhiệt lượng này xuất phát từ sự phân rã của các nguyên tố phóng xạ của lớp đá bên trong hành tinh lùn Ceres khi nó còn non trẻ, một quá trình được cho là phổ biến đối với các thiên thể trong hệ Mặt trời. Do đó, trong quá khứ, Ceres từng có một thời gian dài duy trì được nguồn năng lượng hóa học đủ để duy trì sự sống. Ảnh: NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA.
Theo các chuyên gia, cơ hội cho sự sống tồn tại ở Ceres cao nhất là từ khoảng nửa tỉ cho đến 2 tỉ năm sau khi hành tinh lùn này hình thành, tức 2,5 - 4 tỉ năm trước, khi lõi đá của nó đạt đến nhiệt độ đỉnh điểm. Trong khoảng thời gian đó, nếu tồn tại sự sống ở Ceres thì đó rất có thể là các sinh vật đơn bào giống như sinh vật thuở sơ khai của Trái đất. Ảnh: NASA.
Mời độc giả xem video: Bản đồ vũ trụ với hơn 900.000 ngôi sao, thiên hà và hố đen. Nguồn: THĐT1.
#NASA #hành tinh lùn Ceres #sự sống ngoài hành tinh #tiềm năng sự sống trên Ceres

